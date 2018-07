Norocul romanilor: De la Victor Rebengiuc la Alexandra Lancranjan

Precedentul Hitler

Ca tara a ajuns campiona Europei la analfabetism si mortalitate infantila se stia mai demult. Astfel de informatii se refuleaza insa rapid, pentru ca adevarurile cele mai cumplite dor insuportabil, cand nu se intrevede mai nimic in stare sa amelioreze realitatea.Daniel Gorgonaru le amintea zilele trecute, in Adevarul, atragand atentia, in mod salutar, pentru ca altfel n-ar putea fi combatute, asupra acestor doua dezastre romanesti.Care, evident, sunt strans corelate, nu numai din cauza starii deplorabile a pediatriei romanesti si a spitalelor din tara, ci si pentru ca, prea putin alfabetizate si educate, multe mame habar n-au ce inseamna igiena sau o alimentatie adecvata pentru sugari si copii. Circumstanta agravanta, pe cei cu painea si cutitul toate acestea nu-i preocupa mai deloc. Altfel, ar fi transformat contracararea analfabetismului in prioritate nationala.Dar tara nici manuale nu are, la cateva saptamani inainte sa inceapa scoala, de vreme ce Curtea Constitutionala s-a invrednicit sa invalideze stramba lege PSD-ista a lui Pop-genunche-Liviu-Marian.Haosul din domeniu e altceva decat pare. Nu e o brambureala simpla, ci pare, mai degraba, consecinta fireasca a revolutiei antimeritocratice declansate de principalul partid guvernamental, un PCR vadit revenit, in ciuda retoricii sale nationaliste, la propriile radacini antinationale.Dar cum se imbuca toate acestea cu stropselile patriotic-antiglobaliste ale coalitiei PSD-ALDE? Si ce ii preocupa pe mai-marii regimului Dragnea daca nu binele romanilor? Ultranationalismul si extremismele din familia lui, fie de factura nazista, fie de sorginte stalinista vin, logic, la pachet cu tradari de neam si tara.Hitler, bunaoara, cum aminteste excelentul analist si istoric al epocii sale, Sebastian Haffner, ar fi vrut sa moara de gat cu Germania, de vreme ce nutrea convingerea ca nemtii nu merita sa supravietuiasca, daca nu sunt in stare sa castige razboiul mondial.Or, declansata de Hitler, aceasta conflagratie devenise imposibil de castigat pentru nazisti din clipa in care, la sfarsitul anului 1941, seful totalitar al Reichului comisese aberatia militara de a declara razboi Statelor Unite.Si, desi dictatorul german se pricepea la chestiuni militare, in final de razboi, cand, spre a se apara de rusi avea nevoie de toate resursele, subtiate grav de insistenta de a continua exterminarea evreilor, Hitler a declansat o ultima si disperata contraofensvia.Dar nu contra armatei rosii, de care populatia civila germana fugea, deznadajduita. Ci pe cea din Ardeni, impotriva trupelor anglo-americane, a caror venire nemtii, cu tara in ruine si orasele si satele pustiite de bombardamente si dictatura, o asteptau cu o disperare egala celei care avea sa cotropeasca ulterior sufletele romanilor comunizati.De ce si-a indreptat Hitler ultimele doua armate de tancuri impotriva americanilor? De ce nu impotriva a ceea ce compatriotii sai consideau a fi calamitatea armatei rosii, spre a-i frana pe dezlantuitii militari sovietici, dedati furtului, jafului si violurilor in masa, care au sfarsit prin a demoraliza si ce mai ramasese nebulversat din poporul german? Si de ce, spre final, a dat si confirmat ordinul de deportare interna a civililor germani, insistand asupra lui, desi stia ca le cerea moartea?Romania actuala e departe de Germania nazista. PSD nu e partidul nazist. Iar Liviu Dragnea, care a pus pe picioare o cleptocratie, nu poate fi echivalat cu Hitler in faza finala a regimului nazist.Dar ascensiunea liderului infractor al PSD si mentinerea sa la putere aminteste in multe privinte de teatrul epic al lui Bertolt Brecht si de personajul sau, Arturo Ui, care ar fi "putut fi oprit" la timp. Dar n-a fost, cum bine stiu actorii si regizorii care l-au jucat pe Brecht.Simtind pericolul in care se afla tara din cauza coruptiei la nivel inalt, unii dintre cei mai buni si patrioti oameni de teatru din Romania au parasit miercuri seara scena, pentru a se alatura, pe strazile Capitalei, compatriotilor lor protestatari si campaniei #FaraPenali.Impreuna cu maestrul Victor Rebengiuc, cu Oana Pellea si Marius Manole, initiativa civica, sustinuta de USR, incearca sa stranga 200.000 de semnaturi pentru expedierea in Parlament a unui proiect de revizuire a Constitutiei. Odata adoptat, ar exclude pe viitor alegerea unor infractori la scrutine locale, parlamentare si prezidentiale.Inutil de subliniat ca demersul, de toata lauda, exprima dragostea de tara, intrucat contribuie la constientizarea natiunii, chiar daca actuala majoritate parlamentara n-ar adopta in veci, voluntar, un asemenea proiect si benefic si salutar.Caci mai-marii regimului au alte treburi. Sunt ocupati pana peste cap, de pilda, cu tentativa antinationala a blocarii jonctiunii romanilor din tara si strainatate la protestul pro-democratic preconizat sa aiba loc in Piata Victoriei, la 10 august.Pe care Primaria Gabrielei Firea a refuzat sa-l autorizeze . In fine, au de lucru mult, intre altele, nu numai cu salvarea penalilor de gratii, ci si cu sicanarea, la fel de nepatriotica, a celor care incearca sa-i traga la raspundere penala pe marii corupti. A unor procurori cu adevarat independenti, ca Alexandra Lancranjan , care a instrumentat dosarul Belina.Vina magistratului care alimenteaza cosmarurile si obsesiile penitenciare ale lui Dragnea? A avut curajul de a desfiinta aberatia slugii sale de la Ministerul Justitiei, aratand cum se pedepseste in Germania abuzul in serviciu, a carui existenta o negase, in raspar cu adevarul, Tudorel Toader.Ce noroc ca mai exista in Romania cei cativa ziaristi care staruie sa spuna adevarul. Ori actori ca Oana Pellea si Victor Rebengiuc. Si,, juristi integri si competenti, precum eminenta judecatoare CCR, Livia Stanciu, Alexandra Lancranjan, procurorul general, Lazar, ex-sefa DNA, Kovesi, ori Camelia Bogdan, judecatoarea care a binemeritat de la romani si de la statul de drept, condamnandu-l pe Dan Voiculescu.