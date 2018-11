Numerele de telefon fix vor putea fi portate si nu se va mai tine cont de vechile prefixe de judet

Ziare.

"Astfel, utilizatorii care se vor muta dintr-un judet in altul vor putea sa isi pastreze numarul de telefon fix, inclusiv in situatia in care se vor porta la un alt furnizor de telefonie. Decizia adoptata astazi in cadrul sedintei Consiliului Consultativ nu va conduce la modificarea numerelor de telefon sau la aparitia altei categorii de numerotatie", au mentionat reprezentantii ANCOM intr-un comunicat de presa transmis joi.Renuntarea la semnificatia geografica se va aplica numerelor de 9 cifre alocate pentru furnizarea de servicii de telefonie fixa. In cazul acestor numere, indicativul de arie geografica din componenta numarului (prefixul) nu va mai trebui sa corespunda neaparat cu aria geografica in care este situat punctul terminal.De exemplu, un numar de telefonie fixa instalat in Bucuresti, apelabil acum sub forma 021xxxxxxx, care se apeleaza prin formarea prefixului national "0" urmat de cele 9 cifre, va putea fi portat in orice judet, fara modificarea prefixului.Decizia se va aplica atat numerelor geografice de 9 cifre alocate de ANCOM pana la data intrarii in vigoare a deciziei, cat si numerelor care vor fi alocate ulterior. De asemenea, decizia se va aplica atat numerelor geografice de 9 cifre alocate de ANCOM prin licenta, cat si celor transferate de la un alt furnizor ori primite prin procesul de portare."Pentru a fi posibila utilizarea numerelor geografice in alte arii decat cele initiale, fiecare operator trebuie sa implementeze masuri premergatoare, precum modificarile tehnice in echipamente sau revizuirea arhitecturilor de interconectare. Complexitatea si amploarea acestora difera mult de la operator la operator, in functie de tehnologiile utilizate, asadar decizia ANCOM va intra in vigoare in termen de 12 luni de la publicarea in Monitorul Oficial.Astfel, furnizorii care vor decide sa ofere utilizatorilor posibilitatea de utilizare a numerelor geografice in afara ariei corespunzatoare vor avea timp suficient pentru implementarea masurilor necesare", sustin reprezentantii Autoritatii.Prin adoptarea acestei decizii, ANCOM sustine ca a urmarit sa asigure utilizatorilor posibilitatea de a beneficia de avantajele oferite de noile tehnologii, prin eliminarea restrictiilor aferente numerelor geografice care nu mai sunt justificate de motive tehnice sau comerciale.Un alt obiectiv avut in vedere prin acest act normativ il reprezinta incurajarea furnizorilor de servicii de comunicatii electronice de a oferi servicii inovative inclusiv prin intermediul numerelor geografice.Totodata, aceasta masura conduce la posibilitatea utilizarii mai eficiente a resurselor de numerotatie alocate, intrucat nu mai este necesara solicitarea de alocare a unor numere in fiecare arie geografica in care sunt oferite servicii."Pentru ca indicativul de arie geografica reprezinta o informatie esentiala in cazul asigurarii serviciului de urgenta, ANCOM stabileste prin decizia adoptata ca aceste numere sa fie tratate la fel ca numerele independente de locatie. Acest lucru inseamna ca localizarea ariei geografice din care se initiaza apelul sa se realizeze in cadrul convorbirilor cu apelantul", au detaliat reprezentantii Autoritatii.Conform datelor Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta (SNUAU), numarul de apeluri primite de la numere geografice si numere independente de locatie reprezinta doar aproximativ 20% din apelurile primite, astfel incat tratarea similara a acestora nu va avea un impact major asupra functionarii serviciilor de urgenta.