O altfel de stire de 8 martie: Jumatate dintre romancele din mediul rural nu termina nici 8 clase

"Femeile din zona rurala si cele de etnie rroma infrunta provocari aditionale. Saracia in randul femeilor rrome este de 3,5 ori mai mare fata de rata saraciei la celelalte femei.In privinta educatiei, femeile din Romania conduc in stiinta si tehnologie. In acelasi timp, jumatate din femeile din mediul rural nu reusesc sa termine gimnaziul. Acest lucru taie aripile viitorului si nu le ajuta sa profite de avantaje in viata, mai tarziu", a spus Tatiana Proscuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria la Banca Mondiala, in cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Nu e singura problema cu care se confrunta femeile din Romania : mortalitatea din cauza cancerului cervical este de patru ori mai mare decat in Uniunea Europeana."Sectorul medical din Romania are multe provocari. Femeile infrunta provocari mai mari decat barbatii. In termeni de mortalitate, in ceea ce priveste cancerul cervical, este de patru ori mai mare decat media UE. Este o statistica socanta. Mortalitatea maternala in randul femeilor de etnie roma este de 15 ori mai mare decat media UE", a precizat oficialul Bancii Mondiale.Totusi, Romania este un exemplu in ceea ce priveste egalitatea de gen."In termeni de egalitate de gen, Romania este un exemplu, dar si un loc unde provocarile raman foarte puternice. Pentru a concura in noua economie, tarile trebuie sa angajeze mai multe persoane in zone precum stiinta, tehnologie, inginerie.Femeile din Romania conduc in topul UE. Pe de alta parte, daca ne uitam la rolul femeii in societatea romaneasca, imaginea este mai putin roz. Daca ne uitam la decalajul ocuparii fortei de munca, este unul dintre cele mai mari din UE", a explicat Proscuryakova.