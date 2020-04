Asistenta hartuita de vecini pentru ca lucreaza la Boli Infectioase UPDATE Au intervenit militarii

UPDATE 2

Femeia a relatat ca vecinii i-au aruncat cu clor pe usa apartamentului si au dat-o afara din magazin."Este foarte grav ce mi s-a putut intampla doar pentru simplul fapt ca lucrez la Spitalul Boli Infectioase Galati. Vecinii din scara blocului unde am locuit mai bine de 20 de ani mi-au aruncat cu clor pe usa apartamentului... Mi-au trimis politia acasa...M-au dat afara din magazinul blocului doar pentru ca lucrez la Spitalul Boli Infectioase.!!!! Ce sa inteleg.... E discriminare????", a scris Mihaela Moga Pal pe Facebook Zeci de persoane au raspuns mesajului asistentei, multe transmitandu-i ganduri bune, unele punctand ca ar trebui sa le spuna vecinilor sa nu fie nevoiti sa ajunga sa ii ceara ajutorul.- Mai multi militari din Batalionul 284 Tancuri / Brigada 282 Blindata "Unirea Principatelor" au asteptat-o in fata blocului la finalul turei si au intampinat-o cu aplauze si flori. "Speram ca gestul nostru sa ii dea putere sa lupte mai departe", au spus militarii."Ne cerem scuze, Mihaela. Si iti multumim pentru tot ce faci pentru orasul tau si pentru Romania. Fii puternica!", i-au transmis militarii.- Politistii au anuntat ca intre asistenta medicala si vecini au existat mai multe conflicte verbale. Acestia au reclamat-o la Politie si au dat-o afara dintr-un magazin, iar femeia a sunat la 112."Administratorul unui bloc a sesizat Politia, a spus ca o femeie nu sta in izolare. Politistii au mers la fata locului, au aflat ca cei de la Directia de Sanatate Publica nu au dispus masura izolarii. Miercuri, femeia a sunat la Politie si a spus ca a avut un conflict verbal cu proprietarul magazinului, i-a cerut sa paraseasca magazinul, i s-a spus sa faca sesizare, inca nu este inregistrata nici o cerere", a declarat, pentru Mediafax, Gabriela Costin, purtatorul de cuvant al IPJ Galati.Acum, se fac verificari cu privire la refuzul nejustificat al vanzarii marfurilor sau al prestarii de servicii, ceea ce constituie contraventie, potrivit aricolului 1 din Legea 12/1990."Am luat act cu ingrijorare astazi de mesajul postat de doamna Mihaela Pal, asistent la Spitalul de Boli Infectioase. As vrea sa va spun ca noi condamnam astfel de gesturi ale unor semeni de ai nostri care ameninta sau pun in pericol starea cadrelor medicale (...)Este un apel catre toti cetatenii sa fim alaturi de cadrele medicale si de toti cei care se afla in strada... In momentul acesta isi pun in pericol viata si totodata lupta pentru viata noastra. Viata noastra este in mainile cadrelor medicale, sunt singurii care ne pot salva", a declarat prefectul Gabriel Avramescu.A.G.