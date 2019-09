O asociatie sustinuta de printul Charles restaureaza o biserica de 200 de ani din Arad, lasata in ruina

Ziare.

Lucrarile se desfasoara la o biserica din lemn din satul Luncsoara, construita in 1825 pe o fundatie de piatra bruta, avand peretii din barne masive si sarpanta din lemn cu invelitoare de sindrila. In ultimii ani, acoperisul vechi a fost insa distrus de intemperii, iar in biserica a plouat, astfel ca imobilul a suferit degradari.Unul dintre coordonatorii proiectului, Eugen Vaida, a declarat, pentru Agerpres, ca lucrarile se desfasoara cu voluntari, prin intermediul Asociatiei "Monumentum", care deruleaza proiectul "Ambulanta pentru monumente"."Aceste ambulante sunt niste vehicule dotate cu uneltele si echipamentele necesare lucrarilor de punere in siguranta a patrimoniului cultural imobil. Avem patru vehicule si participam la proiecte in tara. Principalul sustinator al acestor activitati este Printul Charles, care asigura atat finantare, cat si logistica. In judetul Arad derulam primul proiect, pentru a salva aceasta biserica, aflata in categoria A a monumentelor istorice de interes national. Mai avem in vedere un parc, tot cu statut de monument istoric, si o bisericuta din lemn aflata in curtea Spitalului Judetean Arad", a declarat Eugen Vaida.Proiectul asociatiei isi mai propune realizarea evidentei patrimoniului, cresterea nivelului de pregatire profesionala a specialistilor in restaurari, recuperarea tehnicilor traditionale, a materialelor locale si implicarea comunitatilor in actiunile de conservare a patrimoniului.Consiliul Judetean Arad si Biserica Ortodoxa sprijina lucrarile de la Luncsoara, suma alocata din bugetul judetean fiind de 25.000 de lei."Este o biserica frumoasa, care si-a pastrat aspectul din timpurile in care a fost construita. Sigur, a mai fost consolidata, dar in linii mari isi mentine arhitectura specifica acestor locuri", a declarat Catalin Tulcan, preotul-paroh care oficiaza la Luncsoara.Satul, apartinator de comuna Halmagel, are doua biserici de lemn, fiind singura localitate din judetul Arad cu doua astfel de monumente.