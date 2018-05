O mama singura cu doi copii acuza un cinematograf de discriminare, dupa ce i-a refuzat un bilet "family". Ce spune conducerea

Hollywood Multiplex cere scuze

Ziare.

com

Potrivit Ralucai Zdrobis, care a povestit pe blogul personal intamplarea, casierul de la cinematograful unui mall din Bucuresti i-ar fi spus ca nu poate beneficia de acel pachet "Family", pentru ca este adresat familiilor cu doi adulti."Am aflat astazi, cu stupoare, ca eu si cei doi copii din dotare nu formam o familie. Nu dupa standardele Hollywood Multiplex, cel putin. (...). Am ales sa mergem la Ready Player One, ca si asa ma bateau cei mici la cap sa il vedem (...) Ajunsa la casa, am cerut un Pachet Family. Pentru cei care nu stiu deja, Hollywood Multiplex are aceste doua pachete dedicate familiilor cu unul sau doi copii.ca trebuie sa fie o mama si un tata ca sa se poata beneficia de aceasta oferta. Si sa vedeti motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: 'familia este formata din mama, tata si unul sau doi copii.... Atat!' Si nici macar nu glumesc. Acesta a fost argumentul...", povesteste Raluca Zdrobis pe blogul ei.Femeia mai spune ca a incercat sa-i explice angajatei de la Cinema faptul ca si familiile cu un singur adult sunt tot familii, monoparentale."Eu, mama singura de multi, multi ani, am incercat sa o induplec si sa ii explic ca si noi, desi nu exista decat un adult in ecuatie, tot familie ne numim. Ca matematica simpla spune ca: doua bilete pentru copii si doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decat doua bilete pentru adulti si unul singur de copil... datorita pretului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani.Oricate argumente aduceam eu, doamna de la bilete a ramas ferma pe pozitii - nu se poate. Nici supervizoarea, sau cine era cealalta angajata care a intervenit, nu s-a lasat induplecata de explicatiile mele. Replica ei a fost de milioane: 'Doamna, nu intelegeti ca nu exista familii cu un singur adult? Familia are doi adulti si unul sau doi copii... sau, in cazuri mai rare, mai mult de doi...'", mai povesteste femeia.Dupa ce mesajul s-a viralizat, conducerea cinematografului a cerut scuze public, dar a insistat ca oferta nu defineste conceptul de familie."Ne cerem scuze, incidentul prin care a trecut doamna Raluca Zdrobis este unul regretabil. Ne intristeaza faptul ca dansa s-a simtit discriminata si marginalizata in cinematograful nostru. Intentia Hollywood Multiplex este de a oferi pachete promotionale pentru tot publicul nostru, iar denumirea acestora este generica. Este o practica comerciala comuna pietei operatorilor de cinema din Romania.In cazul pachetului Family, oferta este valabila pentru doi adulti si un copil sau doi adulti si doi copii - in cazul celor dintai, pot fi mama, tata, bunic, matusa, unchi, prieteni, apropiati etc. Aceasta oferta nu defineste conceptul de familie si nici nu manifesta o atitudine", a declarat, intr-un comunicat, Gianina Ciobanu, director general Hollywood Multiplex Operations.Potrivit sursei citate, cinematograful va regandi ofertele de tip "Family"."Tratam acest incident cu seriozitate, beneficiaza de toata atentia noastra si vom regandi promotiile de acest tip si modul in care le comunicam. O asiguram pe doamna Zdrobis si, totodata, ii asiguram pe toti clientii nostrica acest incident nedorit nu reprezinta viziunea si sistemul de valori culturale si sociale promovate de cinematograful nostru", a mai declarat managerul cinematografului.