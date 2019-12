Olanda, pe primul loc in topul vorbitorilor non-nativi de limba engleza. Ce loc ocupa Romania

Ziare.

Rezultatele indexului de competente in engleza al EF Education First, companie internationala specializata in educatie cu sediul in Elvetia, bazat pe un test online efectuat gratuit de 2,3 milioane de voluntari - 59% de sex feminin si 41 de sex masculin - indica faptul ca olandezii sunt cei mai fluenti in aceasta limba, arata CNN.Potrivit noului raport EF EPI 2019, Suedia este pozitionata pe locul al doilea, in timp ce Norvegia se afla pe locul al treilea. Urmatoarele pozitii ale clasamentului sunt ocupate de Danemarca, Singapore, Africa de Sud, Finlanda, Austria, Luxemburg si Germania.dupa Ungaria (15) si inaintea Elvetiei (19), Greciei (22), Bulgariei (24), Frantei (31), Spaniei (35) si Italiei (36).Pe ultimele pozitii ale clasamentului publicat pe site-ul www.ef.com se situeaza Arabia Saudita (98), Republica Kargaza (99) si Libia (100).Tarile cu acces mai mare la computere si Internet este posibil sa fi avut un numar mai mare de participanti, ceea ce ar fi putut influenta aceste rezultate.In clasamentul pe orase cu cei mai fluenti vorbitori non-nativi de limba engleza, Amsterdam se afla pe primul loc, urmat de Stockholm, Copenhaga, Helsinki si Oslo. Bucuresti se afla pe locul 12, urmat de Budapesta.Raportul EF EPI 2019 a constatat totodata ca engleza este cea mai studiata a doua limba la nivel mondial.Sondajul EF Education First a fost realizat prin testarea vorbitorilor non-nativi de limba engleza din 100 de tari si peste 400 de orase si regiuni - 90% cu varste sub 40 de ani - care au acceptat sa participe voluntar la test.