Ostracismul in versiune recenta

Cu cateva zile in urma presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a facut o declaratie surprinzatoare care a trecut aproape neobservata: "Eu cred ca trebuie sa ajungem la un nivel in care formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, atunci cand fac declaratii discriminatorii. Aceasta este sanctiunea efectiva intr-o societate democratica functionala". (Hotnews dupa Digi24).Cu cateva zile mai inainte Viorica Dancila ii acuzase de "autism" pe adversarii politici, dar contextul conteaza mai putin, deoarece putea fi oricare altul. Important este ca ni se aratadaca o institutie ca CNCD va dobandi mai multa putere.Desigur la prima vedere pare de bun simt: cei care abuzeaza de autoritatea lor publica, ofensandu-si sau umilindu-si prin cuvinte concetatenii, nu-si merita locul. Cuvintele sunt balsam, dar tot ele pot fi ucigatoare, asa cum ne invata traditia esopica. Dar pentru a dicta "ostracizarea" unei persoane s-ar cuveni sa existe un tribunal investit cu toata autoritatea si cu deplina legitimitate democratica. Cu toate ca stim prea bine ca nici un asemenea tribunal nu e infailibil si ca pe vremea in care ostracizarea era practicata la propriu, asa cum era vechea Atena, deciziile au fost cateodata amarnic regretate.Astazi cu atat mai mult a merge pe aceasta cale ar insemna sa deschidem calea unor mari nedreptati. Cine decide astazi daca o exprimare este vatamatoare sau nu si mai ales cine apreciaza gravitatea daunelor provocate? In sistemul legal romanesc e vorba de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii care se reduce la o echipa de cateva persoane despre care nu stim mai nimic si careDesigur ei sunt numiti de Parlament, dar pe o filiera de recomandari care scapa opiniei publice ca si majoritatii militantilor de partid. E un aspect important, caci, spre deosebire de cel care, omul care apare des in public isi angajeaza raspunderea pentru deciziile sale, supunandu-se sanctiunii publicului fie si prin replicile de pe Facebook.Prin urmare daca am da curs reveriei ideologice a presedintelui CNCD, echipa pe care o coordoneaza ar fi investita cu(politicieni si jurnalisti) care s-ar fi facut vinovate de exprimari "discriminatorii".Dar ce insemna "discriminatorii"? Chiar daca unii vorbesc ca si cum ar fi clar pentru toata lumea, lucrurile nu sunt pe deplin lamurite. Daca ne uitam in trecut la "jurisprudenta" CNCD gasim destule decizii cel putin controversate cum ar fi aceea impotriva unui scriitor care vituperase votul "pensionarilor". Sanctiunile CNCD par uneori luate dupa metoda lui Procust. Sunt varstnicii vulnerabili? Sunt. E condamnabil sa ataci persoane vulnerabile? Este. Si atunci cine critica preferintele politice ale unor varstnici comite o grava discriminare si trebuie amendat sau, in versiunea "ideala" a presedintelui Csaba Asztalos, somat sa se retraga din viata publica.Subiectul nu e deloc futil, caci sugestia presedintelui CNCD. Tot mai multe persoane au fost suspendate din retea ca urmare a unor sesizari evident anonime, asa cum se practica. Iar printre ele, aflam in fiecare zi, se gasesc persoane de ireprosabila conditie intelectuala (care au, cu alte cuvinte, proprietatea termenilor si sunt perfect apte de autocontrol stilistic). Echipele care iau in considerare aceste "denunturi" functioneaza in principiu la fel ca CNCD-ul, atata doar ca nu au fost investite ca institutii oficiale si nu au nicio ingradire. Ele sunt mici cenecedeuri mai incisive si mai eficiente, caci aplica sanctiunea maxima, "ostracizarea", aceea la care adevaratii membrii CNCD doar viseaza.Deunazi un om de carte, diplomat si fost ministru de externe (e important sa semnalam acest lucru, caci cel putin in virtutea profesiei e foarte moderat si prudent in formularile sale) a fost sanctionat pe Facebook pentru ca a folosit expresia "a umbla cu cioara vopsita". Eliberate de minima obligatie de a-si motiva decizia, care limiteaza din fericire CNCD-ul, echipele de pe Facebook isi desfasoara nestingheriteChiar daca pare exagerat, exista o singura comparatie posibila:, insarcinata sa combata toate conduitele considerate vicioase. Difera continutul, difera definitia binelui si a raului, difera mijloacele, dar au o structura logica similara fiind animate de acelasi literalism obtuz.Evident nu e deloc de glumit, caci daca societatile libere vor consimti sa fie reglementate de un soi de, ne vom trezi pe nesimtite intr-o distopie in care cei care se vor abate de la limba de lemn vor fi pur si simplu alungati din cetate.