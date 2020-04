Pandemia adanceste vulnerabilitatile copiilor

Un asistent medical comunitar in fiecare comunitate ii ajuta pe cei mai vulnerabili si reduce presiunea asupra medicilor si spitalelor

Urmarim zilele acestea impreuna si le multumim, cel putin in gand, doctorilor si asistentelor medicale care fac eforturi supraomenesti pentru a ii ingriji si trata pe bolnavi in spitale, devenite acum prima linie in lupta impotriva pandemiei COVID-19.Autoritatile planifica si mobilizeaza resurse pentru varful valului de infectari si suntem, fiecare dintre noi, responsabili sa contribuim stand in casa. Incetinirea raspandirii virusului va reduce presiunea asupra sistemului de sanatate.In momente extraordinare ca acesta pe care il traim acum, suntem mai constienti de nevoia noastra de a fi in siguranta, de a ne proteja familiile si pe cei dragi, de a le oferi cele necesare. Si totodata, ni se cere, fiecaruia dintre noi, sa ne prioritizam nevoile, sa ne adaptam la un nou mod de lucru si sa ne pregatim pentru schimbari fara precedent in economie. Multe dintre ele sunt in plina desfasurare.Pentru cei mai vulnerabili dintre copii, aceste schimbari inseamna riscuri si mai mari de imbolnavire, saracie si excluziune sociala. In special, pandemia creste probabilitatea separarii de familie, a lipsei accesului la servicii medicale, a violentei, abuzului si neglijentei.Mai mult de 40% dintre copiii Romaniei sunt expusi acestor riscuri acum impreuna cu familiile lor, mai ales copiii saraci din mediul rural, copiii de etnie roma si copiii cu dizabilitati. Unu din 10 copii din Romania este nascut de o mama adolescenta.In ciuda progreselor fara precedent din ultimii 30 de ani, sunt inca multe de facut. Nivelul de saracie si vulnerabilitatile copiilor in Romania sunt in continuare printre cele mai inalte din Uniunea Europeana. Exista, in continuare, disparitati majore.Tocmai de aceea as vrea sa evidentiez si sa multumesc acum unui alt grup incredibil de profesionisti - asistentii medicali comunitari, a caror contributie este esentiala in contextul pandemiei si dincolo de ea, mai ales pentru acei care au cea mai mare nevoie de sprijin: cei mai vulnerabili dintre noi.Desi mai putin vizibili in aceste zile, munca lor are un impact imens in asistarea celor la nevoie si reducerea presiunii asupra sistemului national de sanatate.Munca de teren a asistentilor medicali comunitari asigura nu numai ingrijirea medicala atat de necesara si primul ajutor celor mai vulnerabili membri ai societatii noastre. In acelasi timp, ii ajuta pe cei din prima linie in lupta cu pandemia astfel incat sa se poata concentra mai bine asupra urgentelor.In comuna Sarata din judetul Bacau, asistentele medicale comunitare viziteaza zilnic copiii si familiile aflate in izolare, persoanele cu dizabilitati sau varstnicii care locuiesc singuri si ii ajuta cu cumparaturile de hrana sau medicamente.Ii monitorizeaza indeaproape pe bolnavii cronici si femeile insarcinate, mai ales mamele la prima sarcina, si se asigura ca pacientii isi primesc medicatia si ingrijirea prescrisa.De aceea, raman in legatura cu medicii de familie si specialisti, care le dau instructiuni si sprijin sa poata decide cand este neaparata nevoie sa mearga la spital.Sarata este una dintre comunitatile parte din programul pe care UNICEF in Romania l-a implementat impreuna cu parteneri autoritati nationale, regionale si locale, in 45 de comunitati din judetul Bacau. Programul a ajuns in peste 46,000 de gospodarii, la 21,000 copii, cu servicii de sanatate, educatie si protectie sociala.O evaluare independenta a muncii noastre arata rezultate mai mult decat remarcabile pentru copii, familiile lor si intreaga comunitate: 93% din copiii anterior neinscrisi la medic sunt acum in evidenta unui medic de familie si 100% din copiii la risc de separare locuiesc in continuare cu familiile lor.Numarul bebelusilor subponderali la nastere a scazut la zero, toti copiii primesc vitamina D si fier, aproape toti copiii sub sase luni sunt hraniti exclusiv cu lapte matern, procentul copiilor subdezvoltati pana la varsta de 5 ani a scazut de trei ori, iar numarul copiilor nevaccinati a scazut cu mai mult de 40%.Desigur, astfel de rezultate nu pot decat sa ne bucure. Ne dau, in acelasi timp, un ordin de marime al impactului pe care l-ar putea aduce asistentii medicali comunitari in toata Romania.Incurajam comunitatile care au asistenti medicali comunitari sa se lupte sa ii pastreze si pe cele care nu au sa inceapa sa-i recruteze, mai ales ca schimbarile recente de legislatie permit angajarea de personal esential in timpul crizei.Un milion de copii sunt spitalizati in Romania cel putin o saptamana in fiecare an. Majoritatea asistentei medicale li se acorda direct in sistemul medical tertiar, deja suprasolicitat.Serviciile medicale comunitare sunt mai putin raspandite, desi 15% din cele mai dezavantajate familii declara ca nu le-au fost rezolvate nevoile de ingrijire de baza, o diferenta abrupta fata de 0,4% in Norvegia sau Austria.Asistentii medicali comunitari pot schimba aceasta realitate, mai ales in contextul pandemiei. Si, desi acum avem 1.650 de asistenti medicali comunitari, Banca Mondiala estimeaza o nevoie de 6.000 pentru Romania.N-am avut niciodata o oportunitate mai buna sa actionam. Evolutia pandemiei de COVID-19 ne aduce fata in fata cu alegeri importante in serviciile comunitare, iar cei mai vulnerabili dintre noi trebuie sa aiba in continuare acces la servicii de sanatate.Pentru copiii din comunitatile dezavantajate si familiile lor, prezenta asistentului medical comunitar este esentiala.Asa cum este cazul si in alte sectoare, preventia si serviciile comunitare de sanatate au un randament mai mare, reduc greutatile atat asupra copiilor si a familiilor lor, dar si asupra serviciilor specializate de sanatate.Fara informatii, sprijin, protectie si masuri juste si la momentul potrivit, dificultatile pe care acesti copii si familiile lor le intampina in pandemie pot aduce cu sine consecinte si mai severe, chiar ireversibile.Munca noastra din ultimii ani ne da o lectie pe cat de necesara, pe atat de utila pentru a preveni aceste consecinte ireversibile. O lectie pentru care n-am avut niciodata un moment mai bun sa o aplicam.Cei vulnerabili sunt acum la risc sa devina si mai vulnerabili. Pentru ei, asistentii medicali comunitari sunt esentiali in fiecare comunitate din Romania.