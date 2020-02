"Paradoxul Ditrau" - ce dezvaluie statisticile si ce pericole ascunde prima miscare sociala anti-imigratie din Romania Interviu

Cum descifrati dvs, cu ochii specialistului, ce se intampla la Ditrau?

De ce vorbiti despre o 'miscare sociala'?

Ce solutii vedeti dvs la acest capitol?

Sa trecem si la componenta socio-culturala.

E posibil asa ceva? Gandeste cineva in acest mod?!

Probabil adusi de firmele mari, care investesc mai mult in urban, ca sa faca profit mai mare, nu?

Ce credeti, se leaga in vreun fel acest caz cu ce s-a intamplat in aceeasi regiune a tarii, la Targu Mures, unde primarul ar vrea sa poata decide cine face copii si cine nu?

Va dau doua citate si apoi va pun o intrebare delicata.

Intrebare: Daca cei doi imigranti nu erau din Sri Lanka, ci erau din America, Franta sau Germania, reactia comunitatii ar fi fost aceeasi?

La ce tip de segmentare va referiti?

jarul sa devina foc

Asta ar trebui sa facem acum si la nivelul intregii societati, inainte ca jarul de la Ditrau sa devina foc?

Si ce avem de facut in continuare? Strategii guvernamentale, politici publice?

Conflictul de la Ditrau arde mocnit si, mai mult, el poate reaparea si in alte colturi ale tarii daca nu luam rapid masuri, pentru ca Romania va fi, "inevitabil", afectata in urmatorii 5-10 ani de valuri de imigrare, spune Dumitru Sandu, stiut fiind ca tot mai multi romani aleg sa plece la munca in strainatate, iar statul nu adopta politici bine fundamentate pentru readucerea lor acasa.Ceea ce s-a intamplat la Ditrau are o componenta economica, dar in primul rand una socio-culturala, mai afirma sociologul, care explica intr-un interviu acordatde ce vorbim despre o premiera inregistrata in acest caz, dar si despre un paradox."Trebuie sa intelegem foarte clar cauzele fenomenului. Nu facem asta? Atunci ne imbatam cu apa rece", subliniaza Dumitru Sandu.Dialogul porneste de la, localitate in care, potrivit, componenta etnica inregistrata oficial la recensamantul din 2011 era: 99,79% maghiari, 0,21% romani (55 de nationalitate romana) si 3 de nationalitate germana, iar cei 5.487 de locuitori s-au declarat: 79% de religie romano-catolica, 12% de religie ortodoxa si 9% de religie protestanta (reformati, unitarieni, evanghelic).As porni de la urmatoarea concluzie: Din punctul meu de vedere, tema esentiala a intregii discutii poate fi rezumata prin formularea 'Prima miscare sociala anti-imigratie din Romania: Paradoxul Ditrau'.De ce cred ca este un? Din simplul motiv ca, in baza cercetarilor anterioare, asteptarile pe care le avem, ca sociologi, sunt ca in comunitatile romanesti in care numarul de plecari a fost foarte mare sa ne intalnim, acum si pe viitor, cu, tinand cont ca in Romania exista un deficit cronic de forta de munca. E asteptarea pe care o gasesti peste tot:si normal ar fi ca din comunele si orasele din care au plecat mai multi (si in care s-au si intors o parte) sa avem mai multa intelegere cu privire la aceste probleme. La Ditrau e invers.Va mai dau o informatie care nu a circulat pana acum in spatiul public. M-am uitat la datele de caracterizare a experientei de migratie la nivelul tuturor comunelor si oraselor din Romania (fara comparatie nu putem intelege nimic) si concluzia e urmatoarea: daca ne uitam pe situatia celor aproximativ 100 de comune din Covasna si Harghita (aria culturala respectiva), rezulta caAsta inseamna si reveniri, nu stim cate, dar plecari sunt multe. De aici asteptarea pe care o mentionam. Dar este exact invers.Intr-un sens foarte precis, de manual, prin miscare sociala intelegem o 'actiune colectiva pentru rezolvarea unor probleme sociale prin schimbari institutionale'. Asa cum stim deja, cateva sute de oameni s-au intalnit mai intai la biserica, apoi s-au dus la primarie impreuna cu preotul (care a avut un rol important) ca sa obtina ce vor.La Ditrau, dupa stiinta mea, e prima miscare anti-imigratie din Romania. Nu spun ca e bine, nu spun ca e rau, dardintr-o tara de plecari preponderente (tehnic - tara de emigrare), intr-una care, intr-un timp (nu stim cat), se va transforma intr-o tara de. De aceea eu cred ca discutia este extrem de utila.Trebuie sa intelegem foarte clar cauzele fenomenului. Nu facem asta? Atunci ne imbatam cu apa rece, pentru ca e clar ca Ditrau este revelator, dar noi, care n-au ajuns in presa.Ne putem baza pe vorbe sau pe fapte. Eu m-as baza intai pe fapte si suntAm vazut informatia ca, dupa miscarile de protest, cifra de vanzari pentru brutarie a scazut la 30%. Daca informatia este corecta, atunci fenomenul e de profunzime, culturala, sociala.Apoi, o chestiune comportamentala importanta este faptul ca cei doi imigranti au fost nevoiti sa isi schimbe gazda, sub amenintare - din Ditrau, intr-o comuna apropiata si de acolo la oras. Astea nu mai sunt vorbe, sunt fapte. Sunt, care sunt nu numai la nivelul locuitorului din comuna, ci le regasesti expresia in limbajul primarului, al preotului - formularea 'Noi nu vrem sa ni se impuna alta cultura'.Diagnosticul pe care il pun ca sociolog este ca ne aflam in prezenta unei comunitati inchise (), izolate. Toata miscarea de la Ditrau trimite la o problema fundamentala care trebuie rapid inteleasa, pentru ca Romania nu are de ales in urmatorii ani decat sa continue importul de forta de munca, de calificare medie-inalta in primul rand, pentru a-si reduce deficitul pe care singura si l-a creat.Comunitatile sociale de tipul comunelor pot fi inchise pe mai multe cai, de exemplu pin izolarea geografica, prin lipsa de infrastructura, de drumuri. In Romania, acesta e un fenomen normal. Mai exista insa. Pare sa fie in buna masura cazul de la Ditrau.Se pune intrebarea fireasca: e un fenomen economic sau e un fenomen socio-cultural? Raspunsul pe care l-as da este ca e in principal este socio-cultural, dar si economic.vorbind, Romania si-a pregatit singura situatia actuala, prin absenta oricarei politici guvernamentale, nationale, de a incerca reducerea exodului din Romania sau de a incerca stimularea revenirilor. E un semnal foarte clar pe care il avem la Ditrau ca, inevitabil, apar astfel de consecinte.Recrutarea de pe piata fortei de munca din strainatate este inevitabila. Ca exista deficiente, legate de jocul economic (dau salarii mai mici la cei pe care ii aduc din strainatate), e adevarat, evident, problema este ce faci tu, in calitate de autoritate locala, judeteana, regionala, nationala, pentru a ajuta la rezolvarea problemei.Eu nu cred ca Romania va reusi vreodata sa faca politici eficiente de reducere a exodului, de sporire a revenirilor, atata vreme cat. Putina lume mai face legatura in clipa de fata cu esecul din 2013 (descentralizare-regionalizare), incat eu imi fac datoria de sociolog si spun limpede ca sunt sortite in buna masura esecului masurile centrale, centraliste. E nevoie de descentralizare, dar descentralizare pe principiul numit subsidiaritate.Apoi, Romania institutionala are un model cultural foarte prost, acela de a elaboraDaca si acum, dupa inceputul clar al crizei pe piata fortei de munca ca urmare a exodului populatiei, vom face politici tot din auzite, dupa ureche, nu am rezolvat nimic.Iar un termen foarte important care trebuie sa intre in ecuatie este absorbtia fondurilor europene. Patroana de la brutarie spune ca are nevoie de forta de munca de nivel calificat pentru ca are un proiect european. A castigat niste bani (bravo!), a facut un proiect si trebuie sa il duca la capat. Fara sa intram in detalii, spun ca, asa cum s-a intamplat in Spania, in Portugalia, in Irlanda.In primul rand, e normal sa pornesti de la explicatiile pe care le dau oamenii locului. Cineva, daca nu ma insel preotul din localitate, face o legatura intre o intamplare din anii '80 si situatia de acum, stabilind o legatura intre conflictul din 2020 si comunitatile de rromi, in contextul in care acolo s-a petrecut o crima, pe ideea ca s-a transferat in comunitate ingrijorarea legata de ce s-a intamplat atunci pe o viitoare comunitate de straini care s-ar putea constitui prin imigratie la Ditrau.Nu. Pe termen atat de lung si dupa schimbari atat de mari, nu. Sau mai corect, mai exact, raspunsul ar fi 'da si nu'. Exista o foarte buna memorie comunitara, pe care am testat-o in N cercetari. Oamenii isi aduc aminte, problema este caautomat.Daca ar fi vorba numai despre o amintire care ar duce la spaima in legatura cu siguranta strazii apropo de ce s-a intamplat in anii '80, atunci faptele pe care le-am mentionat anterior nu s-ar fi intamplat. Nu poti sa explici nevoia de a muta imigrantii in mai multe case prin amintirea ca rromii au facut ceva atunci.Va mai spun ceva, care intareste ideea de: Surprinzator pentru mine este sa aflu ca nu am, totusi, de-a face cu o comunitate izolata. Ca e etnic inchisa, asta da, dar din punct de vedere al comunicarii, dincolo de granitele proprii, nici vorba! Am vazut in media ca. Sociologic vorbind, informatia este extrem de importanta.Din analizele anterioare, stiu sigur ca in Romania post-decembrista avem de-a face cu o categorie speciala de comunitati (urbane sau rurale) care se dezvolta ceva mai rapid in baza fenomenului de infratire. Este alt element de surpriza in cazul Ditrau: Desi comunitatea este puternic legata de strainatate, vine cu acest comportament greu de inteles, care are clar note de xenofobie, de comunitate inchisa.Eu nu pretind ca am inteles pe deplin ce se intampla acolo, dar sper ca prin aceasta discutie sa contribuim la definirea intrebarilor utile. Si o astfel de intrebare este:Pun aceasta intrebare pentru ca, foarte probabil, majoritatea imigrantilor, indiferent de unde vin ei (Sri Lanka, Nepal, Vietnam etc.), sunt in orase.Exact. Recrutarea se face prin firmele de recrutare, care primesc comanda de la firmele mari, care nu mai pot sa faca blocuri, nu mai pot sa faca afaceri etc.De aceea ma asteptam ca "accidente" de tip Ditrau sa se produca intr-o comunitate urbana, dar nu e asa. Ditrau nu e in mediul urban, nu e o comunitate izolata, in schimb vorbim de o izolare culturala, in pofida infratirilor si a numarului mare de plecari in strainatate.Cred ca putem face o legatura, in sensul ca e, care cred ca pot rezolva probleme de aceasta complexitate prin masuri simpliste, populiste.La Ditrau, in nodrul Harghitei, am observat ca primaria a ezitat la inceput, iar brutaria la inceput a zis ca isi retrage muncitorii, cu parere de rau, dupa care a revenit. Dar sa spui ca ai incercat sa mergi pe calea xenofobiei pentru ca ai vrut "sa aduci linistea in comunitate", asta este o modalitate de a judeca simplist, similara cu cea a primarului de la Targu Mures. Solutia eficienta, productiva si nu contraproductiva ca acum, ar fi fost sa faci o intalnire cu experti locali, judeteni sau de oriunde, sa le spui problema si sa le ceri sa vina cu solutii.Ce faci cand oamenii spun: 'Nu sunt de acord sa vina cei din Sri Lanka pentru ca pe noi ne-a exploatat si nu ne-a dat salariile!'? Asta este o problema importanta, care trebuie discutata. Nu sunt specialist, dar nu as ezita sa spun ca ar trebui sa te gandesti si cum faci sa sporesti numarul romanilor pe care ii aduci inapoi in tara, dar nu fortat, ci prin stimulente., de exemplu, unde au discutii si politici specializate pe domeniu.Nu. In momentul in care in discursul public al liderilor locali, din domeniul administrativ sau al cultelor religioase, apar argumente de genul 'Nu ne place culoarea mainilor', s-a incheiat discutia. Asta se cheamaUn alt principiu care trebuie avut in vedere este multiculturalismul.. Ce face acum in buna masura Occidentul este sa invete din greselile legate de multiculturalism, pentru ca foarte multe dintre problemele pe care le are deriva din faptul ca in loc sa centreze politicile in materie de comunitati de imigranti pe interculturalism, le-a centrat pe multiculturalism. Occidentul nu a pus accentul pe ''.In lipsa acestui mecanism, au venit informatii din Occident si oamenii spun saracii (si trebuie intelesi, nu etichetati!): 'Am vazut ce s-a intamplat acolo! '.Din pacate, Romania a intrat in situatia de criza pe piata fortei de munca si trebuie sa rezolve intr-un fel lucrurile. De aceea, trebuie gandite rapid politici publice care sa mearga nu pe idee de multiculturalism, ci pe idee de interculturalism, adica: respectarea culturii straine, respectarea culturii locale, gasirea de mecanisme de comunitati culturale etc.E interesant sa comparam diferentele intre discursurile actorilor implicati in proces. Patronul firmei spune limpede: 'Sunt muncitori buni, ne intelegem cu ei foarte bine, nu avem niciun gen de problema'. Mai mult, anunta ca numarul de muncitori din strainatate va creste, pentru ca nu are de ales, asta este logica economica.Pe de alta parte, eu obisnuiesc sa spun ca 'In Romania e saracie cat cuprinde (in context european, evident), e coruptie, dar e si o societate segmentata, in care nu comunica dreapta cu stanga, centrul cu periferia etc.Iesirea din starea de super-fragmentare nu e decat una din multiplele urgente. Mass-media poate sa faca mult mai mult, iar astfel de dialoguri reprezinta un exemplu. Dar e clar ca daca nu schimbam ceva, lucrurile nu se rezolva.Solutia de fond pentru a reduce secvente negative de tipul Ditrau nu este legata de politici in domeniul migratiei, este legata de. E nevoie ca toate deciziile care se iau cu rezonanta publica sa fie stiute, discutate. Cine i-a impiedicat pe liderii locali, formali sau informali - preot, primar, patron de firma - sa organizeze o intalnire la Caminul Cultural inainte ca ''?Exact. Acolo a fost vorba despre o lipsa de transparenta. In Romania a fost uzat acest cuvant, folosit aiurea. Aceasta comunicare publica isi are functiile ei pozitive absolut necesare.Daca trecem de cazul Ditrau, tema mare e tema migratiei: exodul tinerilor si valul de migranti care va veni in Romania.Probleme de acest gen nu se pot rezolva fara studii de specialitate, fara sondaje. Tot spun de ani de zile: Cum sa faci politici-strategii de migratie fara sa mai ai din 2007-2008 vreun sondaj comandat de guvernul Romaniei pe romanii din strainatate?!Ideea ca facem politici noi - prim-ministrul, ministrul etc. - e gresita. Nu e nimeni genial, avem nevoie de studii, de fundamentare, pentru politici, care costa. Dar bani in Romania sunt!Poate ca se va gasi cineva care sa comande acolo, de exemplu la Directia pentru Strategii guvernamentale (indiferent care guvern!), o analiza stiintifica a cazului de la Ditrau.Pentru ca trebuie inteles corect ce se intampla acolo.