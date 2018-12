Parintii credeau ca are apendicita, insa diagnosticul a fost socant: o forma rara de cancer, la doar 6 ani

Ziare.

com

"Am aflat pe 9 noiembrie, atunci cand", spune Eli Ranetescu, mama lui Vladut, pentru Superbebe.ro "Practic. Atunci cand statea mai ghemuit il durea putin in partea dreapta, pe lateral, insa imediat ce-si revenea la pozitia initiala durerea trecea instantaneu. Am aflat ulterior ca durerea o provoca tumora mare de pe suprarenale care apasa unul dintre organe in momentul in care se ghemuia. Eu", povesteste mama.Specialistii din Romania au pus diagnosticul. Dupa ce au trimis rezultatele analizelor in mai multe spitale din intreaga lume,pe Vladut si sa-i ofere tratamentul oncologic de care are nevoie a fost spitalul Sheba Medical Center din Israel Boala este intr-un stadiu avansat si, insa costurile interventiei si tratamentului ajung la suma de, suma pe care parintilor le este imposibil sa o stranga.Cristian Hostiuc, director editorial al cotidianului Ziarul Financiar, coleg cu tatal lui Vladut in cadrul grupului Mediafax, a confirmat situatia tragica in care se afla acest copil, care are mare nevoie de ajutor.Cei care pot sa contribuie pentru a usura aceasta uriasa povara financiara de pe umerii familiei si pentru a-i ajuta pe parinti sa faca tot ce este omeneste posibil pentru a-l salva pe Vladut pot facedeschise pe numele mamei:V.D.