Pasapoartele vor fi valabile 10 ani. Iohannis a promulgat legea

"Valabilitatea pasapoartelor simple electronice este stabilita dupa cum urmeaza: 3 ani pentru persoanele care nu au implinit 12 ani, 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 de ani, 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 18 de ani", prevede legea, potrivit Agerpres.De asemenea, actul normativ stipuleaza ca pasapoartele de serviciu electronice se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani pentru minorii sub varsta de 12 ani.Legea a fost propusa de Guvern si adoptata in procedura de urgenta in Parlament.Pana acum, pasapoartele pentru persoanele cu varsta de peste 18 ani expirau la 5 ani, iar pentru copiii intre 12 si 18 ani valabilitatea docuemtnului era de 3 ani.Legea a fost propusa dupa cozile infernale la care s-a ajuns ca romanii sa stea cand trebuie sa-si schimbe pasaportul. Mai ales in perioada de vara, cand se intorc in tara si romanii plecati in strainatate si vor sa-si reinnoiasca documentele, se ajungea la blocaj total.