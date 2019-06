Patriarhia Romana critica o piesa de teatru: Aduce ofensa publica simbolurilor religioase

Ziare.

"Consideram ca este vorba de un act de propaganda ideologica anticrestina, care nu poate fi scuzat sub pretextul unei manifestari asa-zis artistice", spun reprezentantii Patriarhiei."Patriarhia Romana a luat act cu profunda indignare de spectacolul de teatru 'Eu sunt. Si?' prezentat la Cluj-Napoca in cadrul 'Saptamanii Mandriei' a minoritatilor sexuale. Continutul indecent al acestei reprezentatii include folosirea batjocoritoare a unor simboluri religioase crestine, mesajul transmis fiind unul deliberat blasfemiator.Asemenea atitudini jignitoare la adresa covarsitoarei majoritati a romanilor, etichetarea negativa a credinciosilor crestini, ofensarea repetata a sentimentelor religioase dezbina societatea si denota intoleranta tocmai din partea acelora care fac apel in mod insistent la toleranta. Consideram ca este vorba de un act de propaganda ideologica anticrestina, care nu poate fi scuzat sub pretextul unei manifestari asa-zis artistice", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Patriarhia Romana.Reprezentantii Patriarhiei amintesc ca Legea cultelor 489/2006, la art. 13, alineatul 2, stipuleaza ca "sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si invrajbire religioasa, precum si ofensa publica adusa simbolurilor religioase"."In consecinta, pledam pentru respectarea legii in spiritul si litera ei. In acelasi timp, indemnam la promovarea decentei in spatiul public, ca premisa pentru o reala toleranta", mai spun reprezentantii Patriarhiei Romane.La randul lor, reprezentantii Cluj Pride afirma, intr-o postare pe Facebook, ca spectacolul "Eu sunt! Si?" a fost prezentat de o trupa invitata, Teatrul Bagaj. Ei spun ca doua fotografii, ambele propietatea Cluj Pride, "au fost downloadate si reutilizate de catre anumite persoane in scopuri proprii, nu ca urmare a vreunei indignari personale, ci ca parte dintr-o miscare strategica bine gandita, de a propaga o idee deja populara in societatea romaneasca, aceea ca homosexualii isi bat joc de credinta, de credinciosi si de clerici"."Cei care au asistat cap-coada la reprezentatie cunosc insa adevarul - acest spectacol ironizeaza extremismul religios si falsa religiozitate a celor care, desi nu se regasesc in valorile crestine precum iubirea, compasiunea, si respectul, folosesc religia crestina drept scut atunci cand ii ataca pe cei mai vulnerabili dintre noi, iar acesta este un fenomen ce ar trebui sa scandalizeze orice crestin adevarat. Spectacolul nu face vreo propaganda homosexuala, ba dimpotriva; are pasaje impotriva comunitatii gay sau replici care aduc atingeri demnitatii noastre (...) ", arata acestia.Ei mai spun ca este vorba de "o viziune regizorala care in cele din urma promoveaza apropierea dintre oameni, indiferent de religia sau orientarea lor sexuala"."Reactiile puternice starnite de acest spectacol sunt surprinzatoare, in conditiile in care el s-a jucat in intreaga tara in diferite teatre si institutii de stat si private. Ceea ce difera in situatia de fata este, credem noi, contextul. Vazut in alta parte, poate nu ar fi avut parte de reactii atat de virulente.Asociat insa cu un festival gay, care oricum starneste reactii puternice doar prin simpla sa existenta, spectacolul devine o unealta pentru gruparile extremiste, fiind doar un alt pretext, un motiv in plus care ii indreptateste sa urasca homosexualii si sa ne scoata, ca pana acum, tapii ispasitori, dusmanii familiilor, raul suprem", spun reprezentantii Cluj Pride.