Persoanele cu dizabilitati pot obtine tehnologie asistiva. Unde se depun cererile

Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, hotararea de completare a HG nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati.Astfel, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati dobandeste noi competente pentru a veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati care au nevoie de tehnologie asistiva.Potrivit Ministerului Muncii, ANPD va putea acorda persoanelor cu dizabilitati subventii din fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea sa poata achizitiona tehnologie asistiva, respectiv acele echipamente sau produse care sunt utilizate pentru a le creste, mentine sau imbunatati capacitatile functionale. Este vorba despre dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate."Demersul face parte dintr-un pachet de masuri destinat imbunatatirii conditiilor de viata ale persoanelor cu dizabilitati, asumat de Guvern in cadrul intalnirilor organizate in perioada februarie - aprilie 2018, intalniri la care au participat organizatii nonguvernamentale care activeaza in domeniul dizabilitatii", a afirmat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai Masura urmareste cresterea oportunitatilor de integrare a persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii, dar si a calitatii vietii acestora, prin facilitarea achizitiei de tehnologie asistiva, in scopul adaptarii locului de munca la nevoile acestor persoane. Initiativa urmeaza a fi sustinuta prin intermediul Programului Operational Capital Uman gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.