Persoanele cu dizabilitati sunt mai expuse riscurilor sociale

Numai in Bucuresti traiesc 64.650 de persoane cu dizabilitati, dintre care 5.266 de copii si 59.384 de adulti.Persoanele cu dizabilitati au, in general, nu doar o sanatate precara, ci si o educatie si o situatie financiara scazute si se confrunta cu obstacole in viata de zi cu zi, atat de natura fizica sau legislativa, cat si sociala. De cele mai multe ori, cauza acestei situatii e in lipsa serviciilor destinate lor, dar si in lipsa de intelegere de care cei din jur dau adesea dovada.Stigmatizate, discriminate, ignorate, persoanele cu dizabilitati sunt mult mai expuse riscului de violenta. Cifrele furnizate de ONU arata astfel:* Copiii cu dizabilitati sunt de aproape 4 ori mai predispusi la violenta decat copiii fara dizabilitati;* Adultii cu dizabilitati sunt de aproximativ 1,5 ori mai predispusi sa devina victime ale violentei decat adultii fara dizabilitati.* Adultii cu probleme mentale sunt de aproape 4 ori mai expusi la violenta.Incepand cu data de 01 noiembrie 2018, Fundatia "Copii in Dificultate" implementeaza proiectul "DIFERITI, DAR IMPREUNA INTR-O COMUNITATE MAI BINE INFORMATA", finantat de la bugetul local al Municipiului Bucuresti prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.Proiectul isi propune sa ii informeze pe locuitorii Municipiului Bucuresti, in special pe cei de varsta scolara, astfel incat sa constientizeze dificultatile cu care se confrunta copiii si adultii cu dizabilitati, sa creasca nivelul de intelegere si sa ajute la respectarea drepturilor acestora si integrarea lor deplina in comunitate.Din necunoasterea caracteristicilor si nevoilor copiilor cu dizabilitati de catre copiii de aceeasi varsta, acestia ajung sa fie etichetati, marginalizati si uneori agresati de semenii lor.Beneficiarii directi sunt copiii si adultii cu diferite tipuri de dizabilitati care locuiesc in Municipiul Bucuresti.Fundatia Copii in Dificultate asigura si promoveaza accesul la ingrijire si educatie pentru copii cu risc social crescut prin acordarea de servicii sociale integrate de calitate, specializate si personalizate, adaptate nevoilor fiecarui copil avand ca obiectiv dobandirea competentelor necesare integrarii scolare si incluziunii socio-profesionale.