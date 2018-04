Peste 700 de invitati la cea de-a sasea editie a Hope Concert, evenimentul organizat de Hope and Homes for Children in sprijinul copiilor vulnerabili

Misiunea Hope and Homes for Children este sa inchida toate orfelinatele din Romania pana in anul 2026.

In 22 aprilie,a fost din nou neincapator, cu ocazia celei de-a sasea editii a Hope Concert, evenimentul organizat de Hope and Homes for Children in sprijinul copiilor vulnerabili din programele desfasurate in Romania.Pe scena au urcat Andra, Smiley, violonistul Alexandru Tomescu, Ambasador Hope and Homes for Children, soprana Irina Iordachescu, Zoli TOTH Project, Doru Trascau, liderul trupei The Mono Jacks, actorul Marius Manole, Ambasador Hope and Homes for Children, si pianistul Andrei Licaret, acompaniati de Ansamblul Violoncellissimo condus de maestrul Marin Cazacu.Evenimentul a fost prezentat de Amalia Enache, jurnalist PRO TV si Ambasador Hope and Homes for Children de 10 ani, alaturi de Dragos Bucurenci, director de dezvoltare al Fundatiei.", a spusa marcat aniversarea a 20 de ani de activitate a Hope and Homes for Children in Romania si s-a bucurat de prezenta lui Mark si Caroline Cook, fondatorii organizatiei, a Excelentei Sale doamna Michele Ramis, Ambasadorul Frantei, a Excelentei Sale domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii, precum si a numerosi reprezentanti ai companiilor partenere, vedete si alte personalitati care au ales sa isi arate astfel sprijinul pentru programele desfasurate de Fundatie si pentru copiii din aceste programe.Pentru al saselea an consecutiv, Ateneul Roman a fost locul in care muzica clasica si-a dat intalnire cu teatrul si muzica pop si rock, in numele sperantei si caritatii.Hope Concert este cel mai important eveniment pe care Hope and Homes for Children il organizeaza in fiecare an pentru a atrage atentia asupra programelor de dezinstitutionalizare si de prevenire a separarii copilului de familie pe care le desfasoara in Romania de 20 de ani.Pesteau fost prezenti la Ateneu si pestemomentele artistice impresionante dedicate celor mai vulnerabili copii ai Romaniei.Pe scena Hope Concert au rasunat acordurile cunoscutei piese "Dragostea ramane", interpretata de, acompaniata dei-a invitat pe toti cei din public sa cante alaturi de el refrenul melodiei "Acasa", in timp ce violonistula impresionat audienta prin interpretarea a doua lucrari semnate de compozitorul Astor Piazolla.Actorula interpretat, cu multa emotie, un fragment din povestea Micului Print, acompaniat, la pian, de Andrei Licaret.", a spusMembriiau adus muzica neconventionala pe scena Ateneului, prin piesele "Cocoon", "Puls" si "Hiperboreea" interpretate la instrumente de percutie, in acompaniamentul orchestrei de violoncele., liderul trupei, a interpretat alaturi de 35 de copii din ansamblulcondus de Teodora Jaworski, melodia rock "1000 de Da".Seara s-a incheiat memorabil cu doua melodii interpretate cu mult talent si emotie de soprana- "One day I'll fly away" si "Ave Maria".Ca in fiecare an, programul Hope Concert a fost completat de povestile unor beneficiari ai programelor Hope and Homes for Children.Publicul i-a putut cunoaste pe, doi tineri abandonati la varste fragede in terifiantele leagane de la Sighet si Cavnic. Cei doi s-au cunoscut intr-una din casele de tip familial dezvoltate de Hope and Homes for Children, iar dupa ce au implinit 19 ani, Fundatia i-a sprijinit sa isi gaseasca un loc de munca.O alta poveste impresionanta este cea a Marioarei Moldovan,pe care Hope and Homes for Children a ajutat-o sa isi refaca locuinta distrusa in urma unui incendiu, i-a oferit sprijin medical pentru ea si copii si a ajutat-o sa cumpere cateva animale pentru ca familia sa isi asigure hrana zilnica.este o alta tanara care a crescut intr-o casa de tip familial deschisa de Hope and Homes for Children si care este in prezent studenta in ultimul an la Universitatea Babes Bolyai, sectia pedagogie.La Hope Concert 2018 au fost prezentiAlaturi de, au fost prezenti si, siin cadrul Hope and Homes for Children."In 1998, eu si sotia mea, Caroline, ne-am decis sa venim in Romania si sa vedem cum putem ajuta. Visul lui Caroline a fost sa inchida fiecare orfelinat din Romania. Am crezit ca e imposibil, dar ne-am propus o tinta si am avut sprijinul unor oameni extraordinari care au donat bani, in principal din Marea Britanie, dar si din lume, precum si din Romania. Acum mai sunt 6.500 de copii in institutii.Echipa de aici, din Romania a fost pioniera si acum ofera un exemplu in ceea ce priveste dezinstitutioalizarea. In acest moment 8 milioane de copii se mai afla incarcerati in institutii in intreaga lume, iar scopul nostru este eliminarea institutionalizarii la nivel global.Romania conduce in aceasta munca, a creat un model si echipe din alte tari vin aici sa vada cum se face. Le multumesc celor din echipa Hope and Homes for Children din Romania, au muncit foarte mult in acesti 20 de ani, in ciuda tuturor problemelor si greutatilor pe care le-au intampinat, lucrurile s-au miscat datorita dedicarii si implicarii lor", spuneDe asemenea, si vedetele au raspuns invitatiei Hope and Homes for Children:(PRO TV),(Digi 24), stilistul, concurenta in emisiunea "Supravietuitorul" de la PRO TV. Hope and Homes for Children este o organizatie fondata in Marea Britaniein anul 1994, de catre sotii Mark si Caroline Cook, cu scopul de a reconstrui orfelinatele distruse in urma razboiului din Bosnia.Lucrand cu copiii din orfelinate, si-au dat seama ca, de fapt, principala lor nevoie era dragostea si sigurantaunei familii.In Romania, Hope and Homes for Children a inceput proiectele in 1998, cand in orfelinate erau peste 100.000 de copii. Astazi, in aceste institutii de tip vechi mai sunt doar 6.500 de copii.Copiii care cresc in orfelinate manifesta intarzieri in dezvoltarea fizica, emotionala, sociala si cognitiva. Tinerii care parasesc institutiile au probleme in a deveni independenti si sunt expusi la abuz, exploatare, trafic sau comportament antisocial., spuneHope and Homes for Children activeaza in Romania din 1998, timp in care a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 55 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere.Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viata apropiata de normalitate.Prin eforturile Fundatiei si ale partenerilor sai, 5.185 copii au fost scosi din orfelinate, iar alti 455 urmeaza sa paraseasca orfelinatele in curs de inchidere.In acelasi timp, Fundatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat.Astfel, 28.436 de copii au fost salvati de la ruperea de familie, 1.015 tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta, 1.922 de copii au fost primiti in centrele de zi, iar 879 in regim de urgenta si 8.546 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului au fost instruiti de Hope and Homes for Children.Pana in acest moment, 49.255 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children Romania, al carei obiectiv este ca pana in 2027 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra.", sustine