Peste 85% se declara mandri ca sunt romani, insa doar 30% arboreaza tricolorul

Potrivit cercetarii sociologice, la intrebarea "Dumneavoastra va simtiti mandru ca sunteti roman?", 85,4% au raspuns "Da", 9,6% - "Nu", iar un procent de 5,0% au raspuns ca Nu stiu/Nu raspund."Dupa cum vedeti, procentul e covarsitor favorabil asumarii acestei identitati. Intrebarea e binevenita si pentru a contracara anumite opinii care considera ca in Romania ne confruntam cu o 'autoflagelare identitara' sau cu ceea ce se numeste 'un exceptionalism negativ' consacrat de anumite naratiuni, anumite productii de televiziune s.a.m.d.Iata ca populatia considera ca apartenenta la identitatea romaneasca este un motiv de mandrie, deci intensitatea identificarii este ridicata", a declarat Lucian Dumitrescu, cercetator in cadrul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale (ISPRI) al Academiei Romane, in conferinta de presa dedicata prezentarii sondajului.La intrebarea "Dumneavoastra obisnuti sa arborati tricolorul acasa, de ziua nationala a Romaniei?", 30,2% dintre respondenti au raspuns afirmativ, 66,2% - "Nu", iar 3,6% - Nu stiu/Nu raspund.In opinia lui Lucian Dumitrescu, "aceasta intrebare masoara o chestiune subtila"."Este, daca vreti, ceea ce se numeste 'nationalism banal', care este transformat in 'nationalism hot' sau 'nationalism militant' in timpul sarbatorilor importante.Aici gasim un raspuns cumva contraintuitiv si anume ca 66% dintre respondenti nu fac acest lucru, ceea ce coreleaza cu faptul ca la nivel emotional, la nivel de reconstituire a comunitatii cetatenilor, Centenarul nu a fost tocmai un succes, ba, putem sa spunem raspicat ca, bazandu-ne pe datele chestionarului, a fost un esec al clasei politice de astazi care probabil ca va ramane in memoria sociala cu acest profil, drept clasa politica care a ratat Centenarul", a mai spus cercetatorul.Sondajul releva ca respondentii au declarat ca se simt "mai degraba": "roman si european" in proportie de 48,5%, "doar roman" - 43,3%; "european si roman" - 4,1%; "doar european" - 2,9%, iar un procent de 1,2% - Nu stiu/Nu raspund.Intrebati "Care credeti ca este cel mai bun vecin al Romaniei, in general?", romanii au raspuns, in ordine: Bulgaria - 26,9%; Republica Moldova - 23,1%; Serbia - 12,4%; Ungaria - 8,1%; Ucraina - 3,6%; Alt raspuns - 2,4%; Toti vecinii - 2,4%; Niciunul -, 4%, iar 18,7% - Nu stiu/Nu raspund.Potrivit cercetarii,. Totodata, 57,9% dintre romani considera ca integrarea europeana a Republicii Moldova depinde mai mult de vointa cetatenilor si politicienilor din aceasta tara de a merge pe drumul integrarii.Parte a proiectului "Agresiuni identitare si patrimoniu nematerial", sondajul, prima cercetare comparativa pentru regiunile istorice Transilvania, Moldova, Muntenia si Basarabia (R. Moldova), a fost realizat la nivel national, in perioada 13 - 21 noiembrie, pe un esantion multistratificat, probabilistic de 1.400 persoane, reprezentativ pentru populatia Romaniei neinstitutionalizata, cu varsta de 18 ani si peste 18 ani.Eroarea maxima admisa a datelor este de a 2,6%, la un grad de incredere de 95%. Metoda folosita a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondentilor, chestionarele fiind aplicate in toate judetele Romaniei si in sectoarele municipiului Bucuresti. Esantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Institutului National de Statistica.