Pictura lui Picasso, ouale Kinder, traficantii de arme. Romania, tara fake-news-urilor pentru straini

Traficantii de arme de la "Sky News", un dosar aproape de finalizare

Ouale Kinder asamblate de saracii Romaniei

Picasso, ascuns la tulpina unui copac din Tulcea

Un raspuns ar putea fi acela ca, indiferent de cat de mare este fake-news-ul, el va aduce audienta sau publicitate, iar pericolul unei sanctiuni este redus. Dovada sunt dosarele clasate sau aproape de finalizare de la DIICOT si faptul ca nu s-a intamplat nimic acolo unde cei care au nascocit stirea falsa nu au mai vrut sa colaboreze cu autoritatile romane.De cealalta parte, in Romania aceste stiri devin ancheta a procurorilor, audieri, expertize si iar audieri.Dosarul Sky News este aproape de finalizare, conform unor surse judiciare. Cercetarile au inceput dupa ce, in 2016, Sky News a difuzat un material amplu despre traficantii de arme si a redat intalnirea dintre jurnalisti si doi traficanti romani, undeva in zona judetului Bistrita Nasaud.Dupa luni de negocieri, echipa Sky News spune ca a fost directionata catre o zona izolata din Romania pentru a se intalni cu membrii unui grup de traficanti de arme. "Nu exista niciun subtrefugiu aici. Stiau ca suntem o organizatie de presa care doreste sa ilustreze ca obtinerea unei arme este un proces relativ usor si credeau ca urma sa cumparam arme. Nu am facut-o, ceea ce a facut ca problemele sa fie putin mai complicate.Ideea este ca lor nu le pasa cine suntem, atat timp cat eram dispusi sa platim. In timpul intalnirii au spus clar ca vor vinde absolut oricui: spargatori de banci, criminali in masa sau teroristi, nefacand nicio distinctie", se arata in reportajul Sky News.Reportajul detalia cum jurnalistii i-au urmat pe traficanti intr-o padure unde nu era semnal la telefon, iar acolo s-au oprit pe o pajiste."Le aducem din Ucraina cu munitia, atat cat vreti", a spus unul dintre ei, iar in filmare se vorbeste despre AK47, cea mai vanduta arma din arsenalul traficantilor. "Granitele deschise ale UE inseamna ca arme precum AK-47 pot fi trimise cu usurinta cumparatorilor din vestul Europei", spune jurnalistul.Materialul video ridica semne de intrebare inca de la difuzare, deoarece traficantii s-au lasat filmati pe tot parcursul intalnirii fara a avea vreo retinere. Nu era clar nici de ce in filmare se vorbeste despre armele AK47, dar pe inregistrare apare doar o pusca pentru lunetisti.Imediat, DIICOT a anuntat ca face verificari in legatura cu informatiile aparute, iar la scurt timp procurorul sef de la acea vreme, Daniel Horodniceanu, spunea ca totul este un scenariu bine pus la punct de catre Sky News. Cu toate acestea, postul de televiviziune a mentinut reportajul. Si nici colaborarea cu autoritatile nu a fost una de succes. "Am trimis comisia rogatorie acolo. Nu s-a dat curs. Nu am avut o colaborare efectiva cu autoritatile britanice din motive pe care acestia le-au invocat in momentul in care au respins comisia rogatorie internationala.In acest moment, procurorul de caz discuta cu aparatorii celor doi inculpati romani care doresc sa faca acordul de recunoastere a vinovatiei", a declarat Daniel Horodniceanu, in 6 februarie 2018.Un alt subiect de mare interes pentru presa din strainatate a fost modul in care copiii saraci din Romania asambleaza ouale Kinder In 2016, The Sun a publicat imagini cu o familie saraca ce statea in jurul a sute de ambalaje de oua Kinder si muncea de zor. Printre cei care munceau erau copii mici, care ar fi fost platiti cu aproximativ un leu pe ora pentru a construi jucariile-surpriza.Imediat a inceput o ancheta si in acest caz si din nou a iesit la iveala ca povestea nu era reala."Concluziile Biroului Teritorial din Satu Mare au fost ca parintii minorilor, asa cum au fost acestia descrisi in articolul jurnalistilor englezi, nu au exercitat niciun abuz asupra copiilor lor, care sa puna in primejdie viata, securitatea fizica a acestora, ba chiar, din ancheta a rezultat ca se ocupa si ca sunt responsabili de cresterea si educarea copiilor.Este doar un alt articol tendentios al jurnalistilor englezi referitor la persoane din Romania. (...) Noi nu avem autoritate asupra cetatenilor straini care comit fapte in afara Romaniei, decat daca au victime cetateni romani. Aici, probabil ca este la latitudinea persoanelor incriminate in articolul din ziar daca vor sa faca sau nu un demers judiciar impotriva jurnalistilor", spunea acelasi Daniel Horodniceanu.La acea vreme, Timea Jurj, despre care tabloidul britanic a sustinut ca isi foloseste copiii minori pentru a asambla oua Kinder, declara ca ziaristii britanici i-au spus ca vor sa promoveze jucariile, pentru ca in Anglia sunt foarte scumpe si vor sa se vada cum se fac acestea, de la inceput pana la sfarsit, iar femeia a cazut in capcana lor.Ultima poveste este cea a tabloului ascuns la tulpina unui copac si despre care s-a crezut ca a apartinut lui Pablo Picasso.Pictura, care valoreaza 800.000 de euro, a fost furata, alaturi de alte sase tablouri, in 2012, dintr-un muzeu din Olanda, de catre niste romani.Mama unuia dintre tineri a declarat, la audierile din 2013, ca a ars tablourile pentru a sterge orice urma.Si, totusi, in urma cu doua zile acesta a aparut la radacina unui copac din Tulcea. L-a gasit chiar Mira Feticu, o scriitoare de origine romana, care traieste in Olanda si care a primit indicii printr-o scrisoare. Interesata de subiect (a scris o carte despre furtul secolului), femeia a venit in Romania si a gasit tabloul.La nici 24 de ore, s-a aflat adevarul. Tabloul "Cap de Arlechin" din Tulcea era o farsa facuta de doi producatori din Belgia, care promovau o piesa de teatru . Acestia au ingropat tabloul la data de 31 octombrie 2018 in padurea din Tulcea, iar in ziua urmatoare au trimis sase scrisori anonime.Producatorii si-au anuntat ulterior victimele prin e-mail ca mesajul a fost o farsa, inspirata dintr-o piesa de teatru numita "Copia adevarata", care a avut premiera saptamana trecuta la Anvers.Raluca Cristiana Botea a fost unul dintre procurorii care au investigat, in Romania, ceea ce a fost supranumit "furtul secolului". Vorbeste acum despre farsa si ce risca autorii ei:"Aparenta unui tablou original a fost foarte mare. Din punctul meu de vedere orice cercetare ar avea loc vizand gluma, care a pus in miscare aparatul investigativ roman, trebuie sa porneasca de la intentie. Daca a fost savasita o fapta cu intentia de a pune in miscare aparatul de investigatie sau in scop publicitar pentru ca orice infractiune poate fi comisa din culpa sau cu intentie.Nu toate infractiunile din culpa sunt insa sanctionate penal, deci daca a fost doar o gluma, din punctul meu de vedere, nu vad ce sanctiune penala ar putea atrage. Daca insa intentia a fost clara de a induce in eroare organele de ancheta, atunci lucrurile se schimba", a declarat Raluca Cristiana Botea.