PNL vrea renuntarea la canalizare si propune fose septice comune in rural: E mai ieftin si romanii pleaca oricum in orase

"Gradul de bransare la retea este de regula 30-40%, pentru ca oamenii refuza sa se branseze din cauza costurilor ridicate. Solutia ar fi ca aceste fose septice sa fie amenajate pe grupuri de 20-30 de proprietati, in special in zona de munte si in zona mai rasfirata.O asemenea fosa septica ar fi undeva la 50.000 de euro. Deci patru fose septice ar rezolva cu echivalentul a 200.000 de euro o lucrare care inseamna foarte multi bani", si-a motivat Roman propunerea, prezent in Parlament, potrivit Mediafax El a mentionat ca nu este doar ideea lui, ci este imbratisata si discutata la nivelul PNL."Avem termen de conformare pana in 2021. In lumea reala, dincolo de ceea ce inseamna zonele urbane bogate, in mediul rural, tot mai putine persoane se racordeaza la reteaua de canalizare din cauza preturilor mari la bransament. Din acest motiv am discutat despre aceasta solutie si mai e o discutie la nivelul PNL, inclusiv sa ne gandim la o subdiviziune pe fose septice.Pentru ca, de exemplu, in zona rurala, unde populatia scade, pretul folosirii unui program de fose septice este mult mai rezonabil, decat pentru o canalizare. La ora actuala, o canalizare intr-o comuna medie costa undeva la 15-20 de miliarde de lei vechi", a mai spus Roman.Ministrul Lucrarilor Publice a precizat in prealabil ca rata de racordare a locuintelor din mediul rural la sistemele de canalizare este in jurul procentului de 20%.De altfel, rata scazuta de racordare la sistemele de canalizare a fost mentionata si in programul de guvernare al PNL, ca repros la adresa PSD."Dupa trei ani sub mandatul guvernarii PSD, Romania este marcata de acutizarea deficientelor din domeniul protectiei mediului, un domeniu subfinantat, cu buget redus de la an la an. Problemele din principalele sectoare au dus atat la degradarea calitatii mediului, cat si la scaderea potentialului productiv al capitalului natural. (...)In domeniul gospodaririi apelor observam depasirea termenelor asumate prin Tratatul de aderare pentru conformarea cu Directiva privind apa potabila si Directiva privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane. Doar 52,7% din populatia Romaniei are locuinta conectata la sisteme de canalizare, 57% din populatie nu este conectata la sisteme de alimentare cu apa", se arata in programul de guvernare al PNL din octombrie. Documentul nu oferea insa solutii concrete la aceasta problema.A.S.