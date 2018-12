Politia avertizeaza: Escrocii au gasit o noua inselatorie bazata pe metoda Accidentul

Ziare.

Daca pana acum victimele erau sunate de cineva care le spunea ca un membru al familiei a fost implicat intr-un accident rutier si cereau bani pentru a-l ajuta, acum escrocii se dau drept politisti, informeaza Antena 1.O femeie din Campina le-a explicat politistilor cum s-a intamplat."Am fost sunata de mai multe ori de un numar ascuns. Cand am raspuns, persoana de la celalalt capat mi-a spus ca e doctor si ca fiul meu a provocat un accident grav. Nu i-am crezut, pentru ca eu am o fiica plecata peste granita. Doctorul mi-a spus ca ma va resuna pentru ca una dintre victime trebuie resuscitata", a povestit femeia.Apoi, aceasta a fost sunata de o alta persoana care a sustinut ca este politist si i-a solicitat ajutorul femeii."Am fost sunata de pe un alt numar, de un domn care mi-a spus ca e de la Politie, stia ca fusesem sunata cu 'metoda Accidentul'. Mi-a spus ca Politia e pe urmele escrocilor de sase luni si ca ma roaga sa ii ajut.Mi-a spus sa escrocii ma vor resuna si sa joc teatru, sa ma prefac ca ii cred. Sa le dau banii pe care ii cer ca sa poata sa ii prinda in flagrant", a adaugat victima.Crezand ca ajuta politistii, femeia le-a dat banii - 20.000 de lei.Acum, femeia asteapta ca oamenii legii sa ii recupereze banii."Am vrea ca cetatenii sa fie foarte vigilenti. Politia nu reactioneaza asa, nu cere la telefon ca cineva sa dea banii in ideea ca se face un flagrant fara sa vina, fara sa se legitimeze. Politia nu cere niciodata bani", a declarat Gratiela Vaduva, comisar-sef Serviciul de analiza a Criminalitatii.Anul acesta au fost destructurate 12 retele de crima organizata care au realizat peste patru milioane de lei prin vechea metoda Accidentul.