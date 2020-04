Pompierii i-au dus flori asistentei ATI din Sibiu jignita de vecini pentru ca ingrijeste bolnavi de COVID-19 (Video)

Ziare.

Seful ISU Sibiu, impreuna cu cativa pompieri, au mers, duminica, la UPU Sibiu si i-au oferit flori Alinei, asistenta de la ATI care a fost alungata de vecini, pentru ca aceasta ingrijeste bolnavi cu noul COVID-19."Doar o parte dintre noi, de la ISU Sibiu, am convenit sa fim astazi alaturi, sa va transmitem respectul nostru, aprecierea si devotamentul nostru. Impreuna facem echipa frumoasa. Am fost si la doamna doctor Birlutiu (n.r. Victoria Birlutiu - seful sectiei Boli Infectioase de la Sibiu) si la echipa dumneaei. Va multumim", a spus seful ISU Sibiu, care i-a oferit flori asistentei, in aplauzele colegilor sai."Speram sa ramanem toti sanatosi", a spus asistenta.Pompierii sibieni le-au oferit, apoi, flori tuturor asistentelor de la UPU si de la ATI Sibiu.O asistenta de la Terapie Intensiva, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, a fost jignita si alungata de vecini, sambata, pentru ca lucreaza intr-o sectie unde sunt internate persoane infectate cu noul COVID-19. Fiica ei a postat pe Facebook imaginile si a transmis ca pentru tot ceea ce face mama sa este erou.