Posta Romana va distribui materiale informative ale UNICEF pentru prevenirea raspandirii COVID-19

Campania se va desfasura, pentru inceput, in judetele Brasov si Bacau si este dedicata copiilor, parintilor si persoanelor care au in grija copii.In contextul situatiei cauzate de virusul COVID-19, UNICEF in Romania dezvolta o serie de materiale de comunicare dedicate copiilor, parintilor, tutorilor si profesionistilor care lucreaza pentru copii.Scopul este acela de a-i ajuta sa se protejeze mai bine pe ei insisi si pe cei dragi, pentru a preveni raspandirea virusului. Totodata, acestia vin cu recomandari pentru parinti cu privire la modul de a discuta situatia actuala cu copiii lor, dar si cu idei pentru copii cu privire la modul de petrecere a acestei vacante neprevazute.Pentru a se asigura ca mesajele de preventie vor ajunge si la cei mai vulnerabili copii, parinti, bunici si la alte persoane care au in grija copii, UNICEF a solicitat sprijinul Companiei Nationale Posta Romana pentru distribuirea gratuita a materialelor dezvoltate, in prima faza, ca test, in judetele Bacau si Brasov.Astfel, prin intermediul factorilor si agentilor postali, compania va distribui catre populatie, la inceputul lunii mai, materialele de informare puse la dispozitie de reprezentantii organizatiei.Concret, factorii postali vor distribui, la inceputul lunii mai, un total de 540.000 de flyere in fiecare judet, iar fiecare beneficiar va primi, odata cu trimiterile postale sau cu drepturile sociale (pensii, alocatii, somaj etc.) cate un exemplar din cele trei materiale diferite., a declarat, a declaratUNICEF este cea mai cunoscuta organizatie mondiala care promoveaza drepturile copiilor, avand o prezenta in peste 190 de tari si teritorii si cu programe operative de teren in mai mult de 150 de tari.Cu o expertiza de 30 de ani in Romania, UNICEF sprijina accelerarea reformelor in domeniul educatiei, sanatatii si protectiei sociale destinate garantarii accesului echitabil la servicii de calitate al tuturor copiilor romani, in special al celor vulnerabili si al familiilor acestora.In cadrul acordului de cooperare intre Romania si UNICEF pentru perioada 2018 - 2022, UNICEF deruleaza programe atat la nivel national, cat si actiuni la nivel international, promovand bunele practici.Posta Romana este operatorul national din domeniul serviciilor postale si se afla in proprietatea statului roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (93,52%) si Fondul Proprietatea (6,48%).Compania detine o retea de peste 5.500 de subunitati postale la nivel national, distribuind saptamanal peste 11 milioane de trimiteri postale. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.