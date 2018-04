Preotul Constantin Necula: Clasa politica are nevoie de rugaciune multa, sa inteleaga ca are un popor obosit de rautate

Ziare.

com

"Toata clasa politica are nevoie de rugaciunea multa a poporului, ca sa inteleaga ca are un popor obosit de rautate, indiferent din ce coloratura politica sunt. Au nevoie sa inteleaga ca nu sunt unde sunt doar pentru interesul lor personal.Sa ne educam copiii. E un popor care asteapta binele, obosit de rautate si jumatati de masura. Ei (politicienii - n.red.) trebuie sa inteleaga ca nu sunt unde sunt unde sunt doar pentru binele lor. Trebuie sa ne rugam mai mult si mai atent", a declarat preotul la Digi24 Potrivit parintelui, este un moment bun pentru a incerca sa dam nastere unei generatii noi de copii care sa poata crea oricand un 1 Decembrie."O luam pe scurtatura cand e vorba de morala, e un moment bun sa incercam sa nastem o generatie noua de copii. Care oricand poarta cu sine forta de a mai crea un 1 Decembrie. M-am intrebat cine i-a crescut pe ai nostri la 1 Decembrie 1981, am remarcat ca toata comunitatea isi crestea copiii.Cred ca educatia are nevoie de noi toti. In fiecare linie se pot naste genii, cert e ca avem nevoie de lideri in profesiile lor. Avem nevoie de lideri. E important sa invatam sa fim oameni. Cultura civica nu se invata din manuale, ci din viata de zi cu zi, din atomul de omenie care se transfera la marea comunitate", a subliniat parintele Constantin Necula.In acest moment, in Romania exista o lipsa de speranta, pentru ca sunt miscari dintr-o parte in alta, considera preotul."E o epoca grea pentru toate virtutile, pentru dragoste, nadejde, credinta, dar si pentru necredinta, ca au asa mult de lucru, cred ca sunt disperati. Istoria poporului nostru nu e o istorie de softuri, ci o istorie de hard pe care s-au construit cateva softuri de valoare.Tara e scuturata de lipsa de nedajde, pentru ca sunt miscari dintr-o parte in alta. Adevarul e unui singur. Noi ne cautam dreptatea. Este un cantec al dreptatii personale, de a impune adevarul personal ca dreptate nationala. Este atacata credinta, dar oamenii sunt plini de incredere. Lumea are nevoie de a reincarca increderea, prea des privim de sus lucrurile. Increderea inseamna sa recunosti ca Dumnezeu are incredere in tine", a mai precizat preotul.Parintele Constantin Necula mai spune ca este momentul sa privim in sus si sa facem tot ce putem pentru a fi mai buni."Cred ca trebuie sa privim in sus, e momentul sa privim in sus. Cred ca Romania e locul in care se implineste vocatia romanului. Cred ca vom face tot ce putem ca oameni sa fim mai buni. Lucrurile nu depind de noi, dar lucrurile pe care le facem depind de noi", a mai declarat preotul Constantin Necula.