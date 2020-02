Presedintele CJ Cluj vrea sa ii angajeze pe cei doi brutari din Sri Lanka la o institutie locala

Ziare.

Potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook, Alin Tise a subliniat ca dezbinarea, rasismul sau xenofobia nu sunt caracteristicile acestui neam si nu este de acord cu situatia creata in Ditrau, judetul Harghita, unde tot satul este impotriva celor doi brutari din Sri Lanka."Urmaresc de cateva zile cazul celor doi muncitori din Sri Lanka, angajati la o brutarie din Ditrau, judetul Harghita. Etapa in care a ajuns astazi aceasta situatie imi aduce aminte, din nou, ca nu dezbinarea, rasismul sau xenofobia sunt caracteristicile acestui neam. Am decis ca luni dimineata sa ii contactam pe cei doi muncitori din Sri Lanka, avand convingerea ca isi vor putea gasi cate un loc de munca la una dintre institutiile subordonate Consiliului Judetean Cluj - societatile din Tetarom, Clujana sau Agro Transilvania", a aratat Tise in postare.Acesta sustine ca unicitatea romanilor rezoneaza cu toleranta, intelegerea, o buna comuniune si grija pentru cei din jur, valori care au fost mereu respirate."Nu am putea fi altfel", a conchis presedintele CJ Cluj.Si antreprenorul Stefan Mandachi l-a criticat pe patronul brutariei din Ditrau care a spus ca ii scoate pe cei doi din productie si le-a facut brutarilor din Sri Lanka oferta de a-i angaja la firma sa. "Cu riscul sa pierd clientii sau sa provoc rascoale, ii pun sef de productie", a spus el. Peste 300 de persoane au participat, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde s-a discutat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutaria din comuna. Oamenii au insistat ca nu vor emigranti in satul lor.