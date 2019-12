Primul alpinist nevazator din Romania a cucerit varful Kilimanjaro, de 5.895 m

Ziare.

Alex Benchea a anuntat pe Facebook ca reusit sa cucereasca duminica, 15 decembrie, varful Kilimanjaro din Africa, de 5895 de metri."Si, am reusit: Multumesc din suflet Cosmin Andron, esti un ghid extraordinar!", a scris acesta pe reteaua de socializare.Alex Benchea a precizat ca nu s-a lasat pana nu a dus steagul pe varf si a devenit astfel primul alpinist nevazator roman care a cucerit varful Kilimanjaro.Ghidul sau, Cosmin Andron, a scris pe Facebook ca duminica la ora 7.10 "Alex a ajuns pe varf, pe Acoperisul Africii".Alpinistul Alex Bechea este student la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca si este legitimat la Clubul de Alpinism "Climb Again" din Bucuresti.El a pornit spre Tanzania, in expeditia de cucerire a varfului din Africa, in data de 10 decembrie, alaturi de ghidul Cosmin Andron, bugetul proiectului fiind de 8.000 de euro, banii fiind adunati din donatii.