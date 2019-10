Primul cartier proiectat si construit de la zero in ultimii 30 de ani in Romania

Ziare.

Arhitectul Klaus Birthler, elaboratorul temei de proiectare a concursului international, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca arhitectii au avut sarcina de a proiecta un oras pentru oameni."Primaria Cluj-Napoca si Ordinul Arhitectilor din Romania au organizat concursul international de solutii pentru plan Urbanistic Zonal Sopor Masterplan - Cluj-Napoca 2019, castigatorul fiind o echipa de arhitecti clujeni - Octav Silviu Olanescu, Vlad Sebastian Rusu si Anamaria Cornelia Olanescu. Juriul a apreciat coerenta propunerii, arhitectii avand sarcina de a proiecta un oras pentru oameni.Concursul internatiomal a fost unul inedit, fiind prima data in Romania dupa 1989 cand se propune proiectarea de la zero a unui nou cartier pe un teren de 250 de hectare care are peste 1.000 de proprietari. Aceasta este marea provocare si estimez ca noul cartier va fi finalizat in 30 de ani, in etape", a spus Birthler.Premiul 1 consta in contractul de proiectare cu valoare estimata la nivelul sumei de 2,8 milioane de lei, premiul 2 are o valoare de 120.000 de lei, iar premiul 3 de 70.000 de lei.Primarul Emil Boc a declarat, la randul sau, ca noul cartier se doreste a fi "un Manastur (cel mai mare cartier din Cluj-Napoca - n.red.) al secolului al XXI-lea" si va tine cont de toate aspectele de calitate a vietii."Vor fi aplicate reguli simple, in 20 de minute de mers pe jos vei gasi toate facilitatile necesare intr-un cartier - cresa, gradinita, scoala, cenrtu de cartier cu banca, bulevarde, trasate de la inceput, contituand cu transport public si mobilitate alternativa, cu accent pe dimensiunea ecologica, verde, ale orasului si respect pentru mediul inconjurator. Toate aceste ingrediente se vor regasi aici. Proiectul va fi implementat tinand cont de exigentele de calitate cerute de clujeni", a spus Boc.Noul cartier va fi construit in zona Sopor.