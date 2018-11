Primul sondaj de opinie facut in Romania si SUA simultan: Ce si cat stiu americanii despre noi

Foto: Ziare.com

Ce cred romanii despre SUA

Credinta in Dumnezeu

Principalele probleme semnalate

Democratia

Intrebati daca au auzit de Romania, 67% dintre americani au raspuns afirmativ, 20% nu au auzit de tara noastra, iar 12% nu au stiut sau au refuzat sa raspunda la intrebare.Iata si in ce context au auzit americanii de Romania:23% stiu ca Romania este o tara; 4% dintre americani au auzit de tara noastra datorita gimnasticii (sa nu uitam ca Nadia Comaneci traieste in SUA de peste 30 de ani), 3% cunosc pe cineva care locuieste in Romania, 3% stiu ca Romania a fost tara comunista. Un mic procent - 2% - a auzit de Romania datorita lui Vlad Tepes (si probabil mitului legat de vampirii din Transilvania), iar o majoritate covarsitoare - 61% - au raspuns ca au auzit de Romania in alte contexte decat cele enumerate deja.Iata ce au raspuns americanii la intrebarea "Care credeti ca a fost cel mai important eveniment in Romania de la Marea Unire pana in prezent?":45% - Revolutia din 1989;8% - Aderarea Romaniei la UE in 2007;5% - Al Doilea Razboi Mondial;3% - Aderarea Romaniei la NATO;3% - Comunismul;1% - Marea Unire;1% - Monarhia;1% - Ziua de 23 august 1944 - sfarsitul razboiului;3% - alt raspuns.In acelasi timp, la aceasta intrebare, 30% dintre americani nu au stiut ce sa raspunda sau nu au dorit sa ofere un raspuns.La randul lor, 79% dintre romani au spus ca au sentimente pozitive fata de SUA, 14% au apreciat ca eu sentimente negative, iar 6% au preferat sa nu raspunda.La intrebarea "Cat de importanta este pentru tara noastra prezenta trupelor americane pe teritoriul Romaniei?", 75% dintre romani au apreciat ca "importanta si foarte importanta".18% au raspuns "putin si deloc", in timp ce 7% dintre romani au preferat sa nu raspunda.La intrebarea "Credeti in Dumnezeu?", atat americanii, cat si romanii in majoritate au raspuns afirmativ.Dintre romani, 92% cred in Dumnezeu, 5% au raspuns negativ, iar 3% nu au raspuns.In cazul americanilor, un procent mai mic decat in cazul tarii noastre, insa majoritar - 76% cred in Dumnezeu. 13% din cetatenii SUA au raspuns ca nu cred in Dumnezeu, iar 11% au raspuns ca nu stiu.Potrivit unui comunicat de presa remis marti de INSCOP, principalele probleme ale Romaniei, dupa raspunsurile primite, sunt:- inflatia/costul vietii de zi cu zi, aleasa ca varianta de raspuns din cele trei posibile de catre 69% dintre cei chestionati);- situatia economiei (59%);- costul energiei (53%).In viziunea respondentilor din SUA, principalele probleme cu care se confrunta tara lor sunt: accesul la servicii medicale (mentionat de 38% dintre cei chestionati), imigratia (38%) si inflatia/ costul vietii de zi cu zi (36%).Institutia in care au cea mai multa incredere atat romanii, cat americanii este"De asemenea, pentru romani si americani este foarte important sa traiasca intr-un regim democratic, americanii raspunzand insa mai ferm in aceasta privinta. Pentru jumatate dintre romani este foarte important sa traiasca intr-o tara guvernata in mod democratic. Putin peste 10% au ales variantele de raspuns 1 si 2, ce corespund unei importante scazute.Peste trei sferturi dintre americani considera ca este foarte important sa traiasca intr-o tara in care exista un sistem de alegeri libere. Doar 2% au apeciat ca acest lucru are o importanta scazuta.70% din populatia Romaniei este de parere ca statul ar trebui sa intervina mai mult in economie, in timp ce doar 30% din cea a SUA impartaseste aceasta opinie", se mai arata in document.De asemenea, 46% dintre romani, respectiv 40% dintre americani, considera ca, in calitate de mare putere a lumii, SUA au o mare responsabilitate pentru solutionarea conflictelor globale."Cei mai multi respondenti (peste 50% dintre romani, respectiv putin sub jumatate dintre americani - 47%) considera ca societatea in care traiesc este profund nedreapta si ii avantajeaza pe cei care au putere si nu respecta regulile", mai transmite INSCOP.Sondajul a fost prezentat astazi in cadrul unui eveniment organizat de Academia Romana, LARICS - Laborator pentru Analiza Razboiului Informational si Comunicare Strategica, Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane "Ion I. C. Bratianu".Datele cercetarii "Valori, perceptii si reprezentari ale populatiei din Romania si Statele Unite ale Americii" au fost culese si analizate de The Polling Company (in America) si INSCOP (in Romania).Sondajul de opinie desfasurat in Romania a fost realizat in perioada 12 - 23 octombrie 2018 pe un esantion de 1.050 subiecti, iar cel din Statele Unite in intervalul 19-22 octombrie 2018 pe un esantion tot de 1.050.