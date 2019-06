Program prelungit la pasapoarte pe perioada verii. Programarile se fac online

Ziare.

Ghiseele unde aglomeratia o va impune vor lucra pana la ora 18:30, iar programarile se fac online. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, de la inceputul anului, au fost transmis peste 407.000 de SMS-uri prin care li se reamintea romanilor ca in urmatoarele luni le expira pasapoartele.MAI a anuntat, joi, ca pentru perioada de vara s-a decis ca programul zilnic de lucru cu publicul sa se desfasoare, incepand din 24.06.2019, intre 08:30 - 18:30 la structurile teritoriale de pasapoarte, acolo unde volumul cererilor inregistrate impune acest lucru."In anii trecuti, in perioada de vara se inregistra o crestere semnificativa a numarului de solicitari, dar in prezent au fost implementate masuri in plan legislativ, dar si organizatoric, care au avut ca scop reducerea aglomeratiei la ghisee. Astfel, reamintim ca a fost implementat un sistem de notificare prin SMS, inainte cu una pana la trei luni fata de expirarea termenului de valabilitate al pasaportului.Masura introducerii sistemului de notificare a avut drept scop evitarea situatiilor in care cetatenii isi planifica, mai ales in perioada de vara, deplasari in strainatate si constata in ultimul moment ca nu pot efectua calatoria respectiva din cauza faptului ca le-a expirat pasaportul", a transmis MAI.Sursa citata a precizat ca, de la inceputul anului 2019, au fost transmise 407.192 SMS-uri de notificare (390.749 la nivel national si 16.443 la nivel international).In luna aprilie au fost transmise notificari pentru pasapoartele care urmau sa expire in lunile iulie, august si septembrie 2019.MAI reaminteste ca o alta masura pentru evitarea aglomeratiei a fost prelungirea termenului de valabilitate a pasaportului simplu electronic de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit varsta de 25 de ani."Pentru a incuraja cetatenii sa opteze pentru varianta electronica a documentului de calatorie - cu o valabilitate de 10 ani, o alta modificare legislativa a vizat pasaportul simplu temporar. Aceasta modificare legislativa prevede ca pasaportul simplu temporar, care are o valabilitate de 12 luni, poate fi eliberat mai repede, doar in situatiile prevazute de lege, cum ar fi motive de sanatate, familiale sau profesionale, atunci cand este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic sau atunci cand cetateanul respectiv se afla in strainatate si nu mai poseda documente de calatorie valabile si trebuie sa isi continue calatoria in strainatate sau sa isi reglementeze sederea pe teritoriul unui stat", a mai transmis MAI.Potrivit sursei citate, fara justificarea urgentei, pasaportul temporar va fi eliberat in termenul prevazut de lege pentru varianta electronica, respectiv 10 zile lucratoare. In plus, pentru evitarea aglomeratiei la depunerea cererilor de eliberare a pasaportului, solicitantii au posibilitatea de a se programa online.Potrivit Directiei Generale de Pasapoarte, una dintre cauzele cresterii numarului de solicitari in aceasta perioada poate fi faptul ca, in cursul acestui an, expira pasapoartele eliberate in anul 2009 (cu termen de valabilitate de 10 ani) si cele eliberate in anul 2014 (cu termen de valabilitate 5 ani) .