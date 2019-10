Protest la Gorj prin plantarea unui copac intr-o groapa. Primarul: Sa le dea Dumnezeu sanatate. Cine l-a pus sa-l ude!

Ziare.

Un localnic din orasul Targu-Carbunesti, judetul Gorj, a plantat o salcie intr-o groapa uriasa de pe strada Minerilor."Un sofer suparat ca a intrat cu masina in groapa si a lovit-o rau, abia a reusit sa o scoata de acolo, a plantat copacul. Am inteles ca cei de la Aparagio au lucrat acolo si au lasat asa. Pana la urma, omul si-a facut dreptate singur. Acum se uita lumea acolo ca la muzeu. Poate vad si autoritatile, cu aceasta ocazie", a spus un localnic nemultumit.Primarul orasului Targu-Carbunesti, Danut Birau, sustine ca va lua masuri pentru a-l depista pe cel care a plantat salcia. Potrivit edilului, in acest moment, prioritare sunt drumurile din doua sate care apartin de oras."Sunt foarte buni ca au plantat un copac. Sa-l ude, sa-l tina acolo, daca e un copac plantat acolo. Daca l-au plantat sa-l ude. Groapa este facuta ca sa fie acoperita, numai ca asfaltul nu se toarna cu roaba. Asfaltul se toarna cu cilindrul. Eu acum torn aici kilometri de asfalt la Cretesti si la Curteana si nu am cilindru sa pun acolo, ca sa acopar groapa. Groapa va fi acoperita. Daca au plantat un copac, sa fie sanatosi.Daca atat ii duce mintea pe cei care au plantat. A fost o defectiune la Aparegio. Au lucrat, au reparat defectiunea si acum trebuie astupata groapa respectiva. In momentul in care vom turna asfalt o sa facem si acolo. Daca au plantat, cei care au plantat inseamna ca sunt oameni de bine si sa le dea Dumnezeu sanatate. Este strada Minerilor. Este semnalizata cu banda de o parte si de alta. O sa ne uitam si noi pe camerele de luat vederi si o sa vedem cine a facut chestia asta", a declarat Danut Birau, primarul orasului Targu-Carbunesti.