Putem sta acasa din placere si fara constrangeri?

Gradinaritul la bloc

Indeletniciri pentru doamne

Indeletniciri pentru domni

Filatelia.

"Zibrulu si Vulturulu"

Numismatica

Bibliofilia.

Indeletniciri pentru oricine

Ziare.

com

Se pare ca, indiferent daca ne relaxam sau daca suntem tinuti din scurt, de acum incolo va trebui sa luam in calcul mai multe ore petrecute zilnic acasa, decat "in vremuri bune". Cei mai multi confunda statul acasa cu statul degeaba, dar nu este deloc acelasi lucru. Hai, sa fim sinceri: poti sta degeaba si la serviciu, poti umbla degeaba si prin oras, dupa cum poti sta cu folos la domiciliu.Este de neinchipuit cu cate iti poti ocupa timpul acasa, daca vrei. Mi-am propus sa trec aici in revista numai cateva dintre preocuparile cu care nu numai ca iti poti umple timpul la domiciliu, dar poti face din ele pasiune. Si nu putini au facut-o.Ideala ar fi o curte, dar tocmai atunci cand stai la bloc simti mai multa nevoie de natura. In Bucuresti sunt cateva sute de mii de balcoane, unele inchise, altele deschise. Cele dintai pot functiona perfect ca sere, chiar si iarna. Celelalte se preteaza gradinaritului sezonier, ca orice curte.Gradinaritul la balcon inseamna placerea de a-ti cultiva singur florile preferate, de a adulmeca seara parfumul emanat de "regina noptii" (este inbatator, mai ales intr-un balocn inchis), dar si bucuria de a avea mereu la indemna nu numai verdeata, ba chiar si legume, mai proaspete decat in orice market: marar, patrunjel, rozmarin, busuioc, cimbru, ardei iute pitic, leustean, salvia, coriandru, tarhon, chimen, oregano, menta, ceapa verde, usturoi verde.Nu este o fantezie si merita sa accesati pe internet paginile unor asemenea cultivatori "de balcon". Bucuria cu care le place lor sa-si expuna propria pasiune s-ar putea sa va cucereasca. Este contagioasa. Ca un virus, dar unul bun.In vremuri mai de demult, doamnele nu aveau timp sa se plictiseasca stand acasa. Din generatie in generatie, traditia le invata ce au de facut. Nu tot ce faceau atunci se potriveste acum, dar nici nu putem spune ca nu se potriveste nimic.Hai sa recapitulam. Candva, erau la moda broderia si crosetatul, doamnele pregateau ani in sir zestrea fiicelor, cele din mediul rural dadeau graunte la pasari si culegeau ouale din cuibare, cele din mediul urban savurau lectura (Zita din "O noapte furtunoasa" recitea non stop "Misterele Parisului"), iar cele mai cu pretentii varsau siroaie de lacrimi savurand romanele la moda: "Madame Bovary", "Anna Karenina", "Lorelei" si multe altele, scrise anume pentu domnisoare si doamne.Cele cu mai putine prejudecati nu se fereau nici de scandalosul roman "Lolita" al lui Vladimir Nabocov. Atunci era socotit cam indecent, dar astazi cred ca ar fi permis chiar si copiilor sub 12 ani, daca au acordul parintilor si al familiei.Fireste, astazi nu putem creste pasari in balcon, dar sederea acasa ar putea fi o ocazie stralucita pentru a umple golul grav cu care se confrunta generatia contemporana: lipsa de cultura. Ma ingrozeste gandul ca multi dintre absolventii BACULUI - cum a ajuns sa se numeasca bacalaureatul - n-au auzit despre Flaubert, n-au lecturat romanele lui Balzac si nici n-au lacrimat, citindu-l pe Ionel Teodoreanu!Cine detine acasa o biblioteca necitita are acum prilejul sa se adape din ea. Cine nu detine poate comanda carti online, ca sa nu preia virusul din vreo librarie. Dar isi poate completa nivelul de cultura chiar si gratis, accesand resursele nelimitate existente online.Tot internetul le poate oferi doamnelor excelente lectii de croitorie, crosetat sau brodat, daca doresc. Am citit in presa relatarea unei talentate bulgaroaice care a invatat prin intermediul internetului sa brodeze goblenuri si a ajuns sa la vanda la sume impresionante prin metropolele cu pretentii ale Europei.Departe de mine ideea unei nepotrivite discriminari, dar asta cu goblenurile este activitate specifica pentru doamne. Niciodata pentru domni.In definitiv, orice activitate poate fi desfasurata de orice persoana, dar prin traditie, domnilor le sunt atribuite tot felul de pasiuni cunoscute sub numele pretentios de hobby. Pana la urma, orice pasiune constituie un hobby, dar cei mai inversunati dintre cei cu pasiuni mi se par a fi colectionarii.Poate unii nu stiu ca noi, romanii, ne putem mandri cu unul din cei mai cunsocuti filatelisti din lumea secolului trecut: regele Carol al II-lea. Se zice ca se delecta stand ore in sir in palat, ca sa-si admire colectia, s-o ingrijeasca personal si sa se gandeasca la perfectionarea ei. Observati: statea "acasa".Gurile rele pretind chiar ca ar fi avut conflicte cu partenera sa de viata - Elena Lupescu - pe tema timpului exagerat dedicat colectiei. Tiitoarea de atunci a regelui era geloasa pe timbre!Tara noastra se inscrie insa si cu altfel de evenimente in istoria filateliei: pe teritoriul nostru a fost pus in circulatie unul din timbrele cele mai apreciate de colectionari: faimosul cap de bour (1858). Opt asemenea timbre au fost aplicate pe un acelasi exemplar al ziarului(observati ortogrfia vremii!), din 1858. Astazi, rspectivul ziar cu cele opt timbre pe el este un rarissim unicat filatelic, care s-a adjudecat la o licitatie de profil pentru valoarea de 850.000 dolari.Fireste, nu oricui ii poate cadea in mana asemenea raritate - mai ales stand acasa. Dar filatelia ramane un mare camp de satisfactii nu numai achizitionand noi exemplare, ci si gestionandu-le pe cele existente prin asezarea lor in clasoare si studierea fiecarui timbru in parte.In plus, iti poti imbogati oricand colectia stand acasa, intrucat filatelistii obisnuiesc sa-si completeze piesele schimbandu-le prin trimiteri postale.. Pentru unii, placerea de a colectiona monezi este sora mai mica a filateliei, pentru altii invers. Optez pentru aceasta de a doua varianta, intrucat timbrele postale au aparut acum nici doua secole, pe cand despre numismati exista dovezi ca erau prezenti chiar si cu doua milenii in urma: imparatul Augustus al romanilor colectiona monezi.Memorialistii vorbesc si de un caz mai "recent", cand, in secolul XIV, poetul umanistposeda o ampla colectie de monezi "din toate tarile", iar in anul 1834 a aparut la Hanovra chiar si un "Buletin numismatic" - adica catalog al monezilor.Daca ai ajuns sa aduni o colectie, ai ocazia sa-i studiezi piesele, sa te documentezi asupra istoricului lor, sa-ti sistematizezi un clasor, sa faci schimb cu alti numismati. Daca n-ai ajuns acolo, inca nu e totul pierdut. Poti descoperi primele exemplare ale viitoarei tale colectii, printre vechiturile din casa.Ai toate sansele sa gasesti lei romanesti abandonati cu prilejul diferitelor inflatii si chiar piese interesante: moneda de cinci lei cu efigia regelui-copilul Mihai (emisa in 1928) monedele de 10, 20 si 100 lei cu efigia regelui Carol al II-lea, imediat dupa lovitura de palat din 1930 cand si-a detronat propriul fiu, ca sa-i ia el tronul, faimoasa, cu care BNR incerca sa opreasca inflatia.Colectionarii nu neglijeaza nici bancnotele false de lei romanesti, tiparite de Armata Sovietica, pentru ca miliatrii acesteia sa plateasca marfurile si serviciile din Romania cu o valuta fara acoperire. Specialistii apreciaza ca principala cauza a marii inflatii din acea vreme n-a fost nici razboiul, nici ocupatia in sine, ci faptul ca ocupantii au tiparit "lei" destabilizand finantele tarii.In principiu, aceasta este pasiunea de a colectiona carti vechi si manuscrise, dar domeniul este foarte variat: unii colectioneaza autografe, altii aduna scrisori, gravuri originale sau reproduse, bilete de tren sau de tramvai, documente originale sau reproduse, multe altele.In tara noastra, a devenit biblioil notoriu scriitorul si criticul literar George Calinescu, care tot cautand inscrisuri vechi, a cumparat din targul de vechituri (talcioc) un scrin plin cu scrisori. Era coresponenta duioasa dintre o doamna si prietenul ei, devenit ulterior sot, plecat ulterior pe front si disparut. Scrisorile insa continua in corespondenta aceleiasi doamne cu noul prieten. Devenit noul sot. Epistolele au constituit baza documentara pe care scriitorul a construit intriga cunoscutului roman "Scrinul Negru".Multi bibliofili colectioneaza semnaturi ale unor vedete de seama si ale unor personalitati din cultura si istorie. Fostul politician Corneliu Vadim Tudor, disparut intre timp, sustinea ca detine o semnatura-monograma (doar litera "N") a imparatului Napoleon Bonaparte.Politicianul s-a laudat in repetate randuri la televizor cu achizitia sa, dar nu-mi aduc aminte s-o fi prezentat vreodata publicului. Se non e vero e ben trovato, vezi Giordano Bruno.Ati ghicit, daca nu te pasioneaza nici gradinaritul in balcon, nici adunatul timbrelor, al monezilor vechi, al scrisorilor sau autografelor, pana la urma ultimele refugii la domiciliu sunt internetul si televizorul. Fara ele, s-ar plictisi acasa toata familia. Cu ele, poti macar sa butonezi, daca rabdarea nu te lasa sa urmaresti.Exista site-uri pentru de toate. Unul detaliaza si chiar arata pe viu cum poti cultiva patrunjel in balcon, altul cum poti cultiva ceapa verde in sticle de apa plata decupate, tot acolo gasesti si o lista lunga cu legume porivite sa le cultivi in balcon, doamnele gasesc instructiuni privind brodatul, crosetatul si croitoria, domnilor le sunt oferite adevarate cataloage cu timbre, monezi, nu lipsesc site-uri destinate anume bibliofililor si, cel mai frumos lucru, pe toate le poti obtine online fara sa te misti din casa, cu un simplu click.A, uitasem sa va spun, biblioteca din internet este inepuizabila. Toata literatura clasica se poate accesa in format electronic, cu un singur click. Iar daca piesa cautata n-a intrat inca in formatul virtual, atunci dai alt click, in alta parte, si cartea iti soseste acasa cu curierul, inclusiv taxe - ca doar nimeni nu face servicii degeaba, nimanui.