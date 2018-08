Ramanem tot mai putini - cu cat a scazut populatia Romaniei anul trecut

Ziare.

In 2017 populatia a scazut cu 120.700 de persoane, principalele cauze fiind declinul demografic si a migratia, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara 19,524 milioane persoane, arata statisticile oficiale. Anterior, la 1 ianuarie 2017, populatia rezidenta era de 19,64 milioane persoane.Declinul din 2017 este mai mic decat cel inregistrat in 2016, cand populatia rezidenta in Romania a scazut cu 122.000 de persoane.Cauza principala a acestei scaderi o reprezinta sporul natural negativ, numarul persoanelor decedate depasind numarul nascutilor-vii cu 71.125 persoane.De asemenea, soldul migratiei internationale temporare de lunga durata a fost negativ (- 53 381 persoane)."Romania continua sa fie o tara de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauza principala a reducerii populatiei tarii. Soldul migratiei internationale in anul 2017 a fost negativ, numarul emigrantilor depasind numarul imigrantilor cu peste 53.000 persoane. In cursul anului 2017, barbatii au emigrat intr-o proportie mai mare decat femeile (50,9%) . Si in randul imigrantilor, barbatii au fost majoritari (53,5%) ", se arata in comunicat.La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta din mediul urban a fost de 10,498 milioane persoane, in scadere cu 0,3% fata 1 ianuarie 2017.Totodata, populatia feminina la 1 ianuarie 2018 a fost de 9,980 milioane persoane, in scadere cu 0,6% fata de aceeasi data a anului precedent.Procesul de imbatranire demografica s-a adancit, comparativ cu 1 ianuarie 2017 remarcandu-se cresterea ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste) . Indicele de imbatranire demografica a crescut de la 114,4 (la 1 ianuarie 2017) la 116,9 persoane varstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2018).Totodata, ponderea populatiei de 0-14 ani in total populatie s-a mentinut la valoarea determinata pentru 1 ianuarie 2017 (15,6%), in timp ce ponderea populatiei de 65 ani si peste in total populatie a inregistrat o crestere de 0,4 puncte procentuale (de la 17,8% in 2017 la 18,2% la 1 ianuarie 2018).Astfel, raportul de dependenta demografica a crescut de la 50,1 (la 1 ianuarie 2017) la 50,9 persoane tinere si varstnice la 100 persoane adulte (la 1 ianuarie 2018).Expertii se asteapta la o adancire a declinului demografic al Romaniei in deceniile urmatoare. Astfel, populatia Romaniei va ajunge la 14,5 milioane locuitori in anul 2050, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat in iulie 2015.