Reprezentanta Comisiei Europene in Romania posteaza un mesaj despre Sri Lanka, de unde vin cei doi muncitori discriminati de satenii din Ditrau

Ziare.

com

Fotografia care insoteste mesajul infatiseaza doi oameni tinandu-se de maian, simbol al prieteniei si tolerantei."UE 🇪🇺 investeste 210 milioane EUR in relatiile cu Sri Lanka 🇱🇰, in cadrul Programului indicativ multianual 2014-2020.Programul ofera, de asemenea, sprijin pentru constructii de locuinte, asistenta comerciala, investitii in tehnici de productie durabila, sisteme de canalizare si, nu in ultimul rand, in modalitati de a asigura respectarea drepturilor fundamentale", scrie institutia, pe contul de Facebook.Peste 300 de persoane au participat, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde s-a discutat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutaria din comuna. Oamenii au insistat ca nu vor emigranti in satul lor.Dupa ce patronul brutariei a promis ca ii retrage pe angajatii din Sri Lanka de pe linia de productie, si Consiliul National pentru Combaterea Discrimitarii a transmis ca se va autosesiza in acest caz.Firma are peste 90 de angajati, din care 18 sunt localnici, din Ditrau, iar restul din zona, iar pentru ca mai aveau nevoie de personal si nu gaseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, insa oamenii s-au aratat nemultumiti deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranti ilegali si s-au temut ca vor crea probleme.