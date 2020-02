Resursele tragediei din Ditrau si rezolvarea ei

Ziare.

Ne oripileaza tratamentul aplicat de satenii din Ditrau celor doi oameni din fostul Ceylon veniti in secuime sa munceasca la o brutarie locala incapabila sa gaseasca forta de munca locala? Desigur. Rasismul si xenofobia manifestate de localnici intr-o aparenta tentativa de epurare etnica si rasiala scandalizeaza la culme. Si pe buna dreptate. Nimic nu le justifica fapta. Si totusi e recomandabil sa ne temperam indignarea.Caci satenii nu sunt doar faptasi. Mai inainte de a deveni faptasi, au fost si continua sa fie si victime. Oamenii din satele secuimii sunt produsul cultural al mai multor izolari mutual agravante. E, pe de o parte, izolarea geografica a oricarei culturi rurale. Apoi e, pe de alta, net mai grava, autoizolarea milenara, care i-a deprins pe multi secui cu falsa idee ca stranii sunt agresori, cotropitori, distrugatori. Ei i s-a adaugat, in comunism, politica de deznationalizare dusa de regimul ceausist, care a intarit vechile reflexe de autoaparare si de autista repliere pe sine.Catastrofal grefata pe toate aceste izolari, s-a produs expunerea fara vreo aparare eficienta a secuilor la propaganda extremistilor de la Budapesta. Ungurii din Ungaria, Romania ori Slovacia si Ucraina s-au vazut in corpore lasati singuri de la inceputul anilor 90.Administratia Clinton si Kohl, precum si britanicii au dispus inchiderea emisiunilor in limba maghiara ale posturilor de radio si de televiziune occidentale. Care au amutit rapid, in prima decada postrevolutionara, in virtutea iluziei ca tranzitia la democratie a ungurilor, cehilor si polonezilor, iar apoi a romanilor s-ar fi desavarsit si ar fi fost, chipurile, ireversibila.Protestele multor jurnalisti occidentali, intre care si unii gazetari ai redactiei romane ai postului Deutsche Welle, s-au vadit la fel de futile precum opozitia lor hotarata la ulterioara inchidere a emisiunilor in limba romana. Responsabililor politici de la Washington, Bonn si Londra fondurile alocate iluminarii est-europenilor li s-au parut bani aruncati pe fereastra. In trufia si nerusinea lor, politicienii cu pricina au preferat sa imparta cadouri electorale si sa nu asculte de avertismentele expertilor.Pe toate acestea s-au suprapus greselile, tacerile, ipocriziile, dezinformarea si impostura autoritatilor nationale, regionale si locale, romane si maghiare. Care au lasat secuimea pe mana agitpropului marca Viktor Orban si a unui partid etnic, clientelar, condus mult timp politicianist, in complicitate cu cleptocratia pesedista si in simbioza cu ultranationalismul profesat deopotriva la Budapesta si Bucuresti. Toate acestea au agravat erorile unui patronat de fabrica ageamiu in materie de comunicare cu oamenii locului, precum si pacatele unui preot romano-catolic, vadit suprasolicitat si incapabil sa se achite de misiunea sa de lider duhovnicesc.Luate impreuna, nepriceperile cu pricina s-au potentat unele pe altele si continua sa se amplifice reciproc, sporind o tragedie care ne priveste pe toti. Aceasta tragedie ii vizeaza, in primul rand, pe muncitorii din Sri Linka, doi oameni oprimati oribil, fara sa fie catusi de putin vinovati. Iar apoi pe prigonitorii lor. Retardarea, marginirea, intoleranta, nedreptatea si ura deopotriva necrestineasca si necivilizata a opresorilor celor doi oameni de culoare n-au cum sa nu ne contrarieze si sa ne revolte, chiar daca le alocam tuturor o doza ampla de compatimire.Dar ar fi naiv sa credem ca in chestiune ar fi o nenorocire exclusiv locala, solutionabila prin masuri punitive. In fapt, evenimentele de la Ditrau sunt expresia unei tragedii comune, romano-maghiare. Una care, ca sa-si gaseasca rezolvarea, va avea nevoie nu de represiune, ci de comprehensiune. Si de o abordare nu doar adecvata. Ci si binationala.