Reuters: Johnson & Johnson stia de cateva decenii ca exista azbest in pudra sa pentru copii

Informatiile despre compozitia Johnson's Baby Powder au fost ascunse de companie, atat fata de public, cat si fata de diverse institutii. De exemplu, J&J nu a spus FDA, autoritatea de securitate alimentara si de sanatate din Statele Unite ale Americii, ca cel putin trei teste, care au fost efectuate de trei laboratoare diferite, intre 1972 si 1975, au aratat ca exista azbest in pudra de talc pe care o proceduce, iar intr-un caz nivelurile raportate erau "destul de ridicate".In prezent, compania este implicata in cateva mii de procese sub acuzatia ca produsele realizate cuprind substante cancerigene. Dupa mai multe decenii de acuzatii, de-abia anul acesta, J&J a fost obligata sa le prezinte mii de paginii de documente interne confidentiale avocatiilor a peste 11.700 de reclamanti. Acuzatorii sustine faptul ca talcul din produsele companiei provoaca, printre alte boli, si cancer.Documentele interne arata ca, intre 1971 si 2001, in produsele J&J in care exista pudra de talc a fost semnalata prezenta azbestului, iar oficialii companiei, cercetatorii, doctorii si avocatii din cadrul acesteia erau ingrijorati de modul in care sa abordeze aceasta problema. Cu toate acestea, niciunul nu a anuntat ca stie de aceasta situatie.Incepand cu 2012 pana in prezent, J&J a pierdut deja cateva cazuri rasunatoare, in urma carora a trebuit sa achite mai multe miliarde de dolari. Pe langa diverse tipuri de cancer, cele mai multe acuzatii au fost facute de femei care sustin ca s-au imbolnavit de cancer ovarian, in urma utilizarii pudrei de talc a companiei drept antiperspirant sau deodorant.Reuters sustine ca i-a prezentat companiei acuzatiile din cadrul investigatiei sale, dar, pana joi seara, reprezentantii J&J nu au facut niciun comentariu pentru agentia de presa citata.