Riscul de saracie si excluziune sociala a crescut pentru copiii din Romania. Ce solutii exista?

Salvati Copiii Romania a identificat solutii pentru ca acesti copii vulnerabili si familiile lor sa fie sprijinite si sa aiba acces la servicii sociale de baza.Astfel, cu implicarea Delikat, peste 500 de copii si 300 de adulti din programele Salvati Copiii beneficiaza de fonduri in valoare de 50.000 de euro, pentru asigurarea produselor alimentare de baza si alte produse de necesitate."In general, o criza sociala de amploare, cum este aceasta pe care o traversam, cauzata de pandemie, acutizeaza slabiciunile unei societati si tinde sa cronicizeze unele probleme care nu mai sunt pe agenda de prioritati a decidentior politici. Copiii vulnerabili, care veneau in centrele Salvati Copiii, unde primeau o masa calda si sprijin pedagogic, sunt acum izolati, iar riscul de excluziune sociala este unul vital, pentru ca vorbim despre acces la servicii sociale de baza.Ne concentram pe identificarea de solutii prin care acesti copii sa nu fie impinsi la marginea societatii", a explicat Presedintele Executiv Salvati Copiii Romania, Gabriela Alexandrescu."Credem ca este responsabilitatea noastra, a tuturor, sa gasim solutii care vin in sprijinul celor care sunt izolati acasa si care depind de ajutorul nostru pentru supravietuire. Sprijinul pe care il ofera Delikat, alaturi de Organizatia Salvati Copiii, copiilor aflati in dificultate si familiilor acestora, este menit sa sustina categoriile sociale vulnerabile, expuse acum o data in plus riscurilor", a declarat Iulia Floricica, Marketing Manager Foods Unilever.In situatii de criza socio-economica, familiile cu copii resimt mai dur efectele negative ale tensiunilor din piata muncii. Astfel, intre anii 2010 si 2012, in Romania, procentul copiilor in risc de saracie sau excluziune sociala a crescut cu aproape 4,5 puncte procentuale (de la 48.1% in 2010 la 52,5% in 2012), in timp ce, in randul adultilor, cresterea a fost de cinci ori mai mica/de doar de 0.8 puncte procentuale (de la 40.1% in 2010 la 40,9% in 2012).Datele Eurostat de dinaintea crizei sociale provocate de pandemia de SARS-CoV2 aratau ca 38,1% dintre copiii romani provin din familii care se confrunta cu deprivare materiala severa ori cu un nivel scazut al veniturilor.