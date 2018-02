Romania a pierdut intr-un an peste 69.000 de locuitori, din cauza declinului demogafic

Ziare.

com

Prin comparatie, in 2016,In 2017, s-au nascut 191.496 copii, cu 5,8% mai putini decat in 2016. Totodata, numarul deceselor a fost anul trecut de 260.775, cu 1,3% mai multe decat in anul anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In decembrie 2017, s-a inregistrat, cu 192 mai putini decat in luna noiembrie 2017 si cu 839 mai putini decat in decembrie 2016.Totodata, s-au inregistrat, cu 1.431 mai multe decat in luna noiembrie 2017, dar cu 1.456 mai mic fata de luna decembrie 2016.fata de aceeasi luna a anului anterior, fiind inregistrate 105 de decese ale unor copii cu varsta de sub un an, cu 13 mai putine decat in urma cu un an. Comparativ cu noiembrie 2017, numarul copiilor de sub un an decedati este mai mare cu 12.In intregul an 2017,, in scadere fata de 2016, cand au murit 1.381 copii cu varsta sub un an, si fata de 2015, cand au murit 1.503.In luna decembrie 2017, la oficiile de stare civila s-au inregistrat, cu 1.023 mai putine decat in luna noiembrie 2017, dar cu 1.406 mai multe decat in aceeasi luna din anul precedent.Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive a fost dein decembrie 2017, cu 304 mai multe decat in luna noiembrie 2017, si cu 400 mai multe decat in decembrie 2016.