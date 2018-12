Romania castanelor fermecate

Articolul face parte din proiectul Romania din inima pe care Ziare.com il dedica cititorilor cu ocazia Zilei Romaniei. La multi ani!

". Atat iti trebuie sa auzi, pe neasteptate, ca sa ai din nou varsta copilariei. Si sa reiei jocurile niciodata terminate. Care te asteapta cuminti. Ca si camionul in care strangeam castane pe Bulevard. Alaturi de cartile de calatorie. Le port pe toate cu mine, intr-un ghiozdan fermecat.Dar acest timp magic a existat pentru ca niste uriasi au purtat cerul gri pe umerii lor. Si au ascuns toate greutatile unei perioade triste si cu multe lipsuri. Care au stat la cozi inaintea diminetii ca sa ai ce manca cand te trezeai. Care si-au petrecut pensia calatorind pana la scoala ta si apoi deveneau bucatari si educatori. Spunand povesti pe care nu le vei uita niciodata.Cel mai mare dintre uriasi a fost bunicul meu din partea mamei.Intr-un fel asa este Romania pentru mine. Tara copilariei, care imi este draga ca o bunica. Si pe care o privesc printr-un filtru afectiv. Sunt foarte bucuros sa ii spun astazi La Multi Ani!De data aceasta ii spun personal. Sunt la Alba Iulia, impreuna cu un grup de jurnalisti romani care locuiesc in Diaspora (foto) . Ne-a adus impreuna, pentru Centenar, Ministerul pentru romanii de pretutindeni. Am venit sa ne bucuram impreuna de aceasta sarbatoare. Avem, cu totii, ganduri bune pentru Romania noastra frumoasa. Va invit sa le cititi si sa va bucurati alaturi de noi.*****Spunem Romania - "tara mama" si mereu asteptam ca Romania sa se "poarte" cu noi ca o mama, sa ne dea neconditionat tot ceea ce are mai bun. Datoria noastra de fii / fiice fiind sa o respectam!Ceea ce va propun este sa ne gandim la Romania ca la fiica / fiul nostru si NOI sa ii oferim tot ceea ce avem mai bun, sa avem grija de ea, sa o crestem cinstita, educata, sanatoasa si demna!La multi ani mama si fiica noastra Romania, multe Centenare de aici inainte!*****Pentru mine Romania reprezinta originile mele de care sunt extrem de mandru si spun asta ori de cate ori am ocazia pe unde merg in lume.*****Romania este tara mama, tara din inima mea pe care o port cu mine oriunde m-as afla in lume. In An Centenar sunt emotionat sa fiu la Alba Iulia alaturi de toti romanii si sa spunem cu totii intr-un singur glas: La Multi Ani Romania noastra draga!*****Traiesc in Franta de 19 ani, cand am plecat eram ziarista in TVR, am avut o oportunitate de a scrie direct in franceza la cotidianul Ouest France in Franta, vorbeam franceza in casa de la 5 ani fara nici o sansa de a o vorbi vreodata in strainatate caci sunt nascuta in 1975. Era pentru mine un 'challenge' sa scriu in Franta. Si trebuia sa ma intorc dupa un an. Dar am intalnit un baiat, francez, ne-am iubit, am ramas impreuna. In Franta, caci el nu avea nici o posibilitate de a gasi de lucru in Romania.Povestea aceasta se intampla acum 20 de ani, azi avem doi copii, nu am cerut niciodata nationalitatea franceza pentru ca eu m-am simtit mereu romanca. Si m-am bucurat de cate ori am putut sa promovez imaginea frumoasei Romanii, si a Valahiei mele de suflet si de dor in Franta si in toate tarile lumii in care diversele mele activitati profesionale m-au purtat in toti acesti ani.*****De fiecare data ma intorc cu placere in Romania si simt cum imi incarc bateriile aici. Este locul unde radacinile imi sunt infipte, unde aud limba romana si nu in cele din urma unde recomand tuturor celor din Germania sa vina in concediu! Promovez cultura, valorile si identitatea romanesca in cadrul noului Centru Cultural romano-german ce l-am deschis de curand la Nurnberg si o voi face cu drag mereu!La ceas aniversar imi doresc ca romanii de pretutindeni sa isi indrepte gandirea spre inima tarii, acolo unde s-a infaptuit Marea Unire - Alba Iulia. La multi ani, romani, La multi ani, Romania!*****Romania este sufletul meu. Traiesc, gandesc si iubesc romaneste, chiar daca traiesc departe de tara. Am reusit impreuna cu o echipa minunata sa aducem Romania mai aproape de noi, la Atena.In An Centenar urez Romaniei prosperitate si unitate, iar romanilor de pretutindeni un sincer La multi ani!Sa transmitem valorile noastre culturale si traditionale oriunde in lume si sa fim mandri de originile noastre! Avem cea mai frumoasa tara lasata mostenire de stramosii nostri. Sa o respectam si sa o reprezentam cu cinste!Asa sa ne ajute Dumnezeu!*****Cand traiesti printre straini, esti roman nu doar o data pe an, de 1 decembrie, esti roman in fiecare zi. Ti se cam aminteste sau ceva ramane oricum treaz in tine pe coarda asta. De aceea Romania - a veni acasa - e pentru mine un fel de relaxare totala, deodata nu mai zbarnai, nu mai esti in priza tot timpul. E ca si cum te ia cineva in brate si-ti sopteste, hai, linisteste-te. Iar ce ni se intampla acum, la Centenar, e rasfat curat. La multi ani, Romania!*****Romania frumoasa este Romania radacinilor si, fara a fi patriotarda, cand te gandesti la ceea ce au facut stramosii, nu te bucuri doar, dar te si "asezi" bine in lume, adica ai un fundament solid pe care sa stai ca sa nu te risipesti in lumea larga. Si ce ar fi putut face stramosii? Unii dintre ai mei au luptat la Marasesti, altii in Razboiul de Independenta, pe linia intai a frontului sau, din Bihor-Rabagani, trimitand bani... Altii au plans pentru pamantul mostenit si au indurat batjocuri si batai, fara sa sa franga, atunci cand cei cu Oranduirea Noua au venit sa il ia. Cei mai multi au construit case, familii, un rost si l-au purtat pe Dumnezeu in suflet, in zile cu soare si in cele cu vijelie.Romania frumoasa este Romania parintilor, a copiilor mei, a prieteniilor adevarate si trainice si a locului unde mi s-a cuibarit Hristos in inima mea.