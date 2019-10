Romania e la coada UE in ce priveste egalitatea dintre femei si barbati

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, intre 2005 si 2017, Romania a inregistrat o crestere cu 4,6 puncte (+ 2.1 puncte fata de 2015) si a inregistrat progrese in directia egalitatii de gen intr-un ritm mai lent decat alte state membre."UE continua sa progreseze in ritm lent in domeniul egalitatii de gen. Cel mai recent indice al egalitatii de gen al Institutului European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (EIGE) arata ca scorul UE pentru egalitatea de gen a crescut cu doar un punct, pana la 67,4 puncte, de la editia din 2017", se arata in comunicat.Suedia continua sa se afle in topul tabloului de bord al UE, cu 83,6 puncte, urmata de Danemarca cu 77,5 puncte. Grecia si Ungaria au cel mai mult teren de recuperat, ambele avand sub 52 de puncte. Tara care a facut cele mai mari progrese este Portugalia, cu o crestere de 3,9 puncte, urmata indeaproape de Estonia, cu 3,1 puncte."Ne deplasam in directia buna, dar suntem inca departe de linia de sosire. Indicele nostru, care stabileste un criteriu de referinta pentru egalitatea de gen in UE, arata ca aproape jumatate din toate statele membre au scoruri sub 60 de puncte. Pe masura ce se formeaza noul Parlament European si noua Comisie Europeana si se reinnoiesc prioritatile UE pentru urmatorul cadru strategic, este esential sa se accelereze progresele in domeniul egalitatii de gen", a declarat Virginija Langbakk, directorul Institutului European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (EIGE).Domeniul cu cel mai mic punctaj, puterea, se refera la egalitatea in procesul de luare a deciziilor. Cu toate acestea, este domeniul in care se inregistreaza cele mai mari progrese. Acest lucru a fost determinat in principal de cresterea numarului de femei in consiliile de administratie ale companiilor, chiar daca numai in cateva state membre.Franta este singura care detine cel putin 40% din fiecare gen in consiliile de administratie ale societatilor cotate la bursa."Inegalitatea de gen impiedica Europa sa-si atinga intregul potential. Sunt mandra de ceea ce am realizat, insa acum actiunile noastre trebuie sa aiba un impact pe teren. Directiva privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata, adoptata anul acesta, va aduce o schimbare radicala pentru femeile si barbatii din intreaga Europa. Reglementarile sprijina o repartizare mai echitabila a responsabilitatilor de ingrijire, ceea ce va permite femeilor sa ramana pe piata fortei de munca si sa isi asume roluri sau functii de conducere dificile", a declarat Vera Jourova, comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.Indicele din acest an pune un accent special pe echilibrul dintre viata profesionala si cea privata si legatura acestuia cu egalitatea de gen. Concediul pentru cresterea copilului este una dintre masurile politice importante de sprijinire a parintilor care cauta un echilibru intre sarcinile de ingrijire si viata profesionala, care insa nu este disponibil pentru toti, se mentioneaza in comunicat. In UE, 28% dintre femei si 20% dintre barbati nu pot beneficia de concediul pentru cresterea copilului."Accesul la servicii de ingrijire a copiilor accesibile si de buna calitate este important pentru echilibrul dintre viata profesionala si cea privata, dar nu numai copiii au nevoie de astfel de servicii. Ratele de imbatranire si de handicap sunt in crestere in UE, ceea ce determina o cerere tot mai mare de servicii de ingrijire pe termen lung pentru persoanele in varsta si pentru persoanele cu handicap", subliniaza documentul.De asemenea, femeile aflate in preajma varstei de pensionare se ocupa de cea mai mare parte a serviciilor informale de ingrijire pe termen lung in UE. Diferenta este remarcabila pentru grupa de varsta 50-64 de ani: 21% dintre femei si 11% dintre barbati ingrijesc persoane in varsta si/sau persoane cu handicap cel putin cateva zile pe saptamana.In cadrul analizei echilibrului dintre viata profesionala si cea privata, indicele a examinat, de asemenea, daca femeile si barbatii au aceleasi oportunitati in ceea ce priveste flexibilitatea timpului de lucru, participarea la cursuri de formare, utilizarea transporturilor si efectuarea navetei.Potrivit analizei, un element important al echilibrului dintre viata profesionala si cea privata il constituie programul de lucru flexibil. Tabloul de bord al EIGE privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata prezinta diferitele optiuni pe care le au la indemana oamenii pentru a realiza echilibrul dintre viata profesionala si cea privata. Acesta arata daca optiunile sunt disponibile in mod egal pentru femei si barbati si ofera idei noi pentru monitorizarea pilonului european al drepturilor sociale si a initiativei sale privind echilibrul dintre viata profesionala si cea privata.Indicele egalitatii de gen este un instrument elaborat de Institutul European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (EIGE) care masoara progresul inregistrat in domeniul egalitatii de gen in UE. Indicele are sase domenii centrale - activitate profesionala, bani, nivel de cunostinte, timp, putere si sanatate - si doua domenii suplimentare: violenta impotriva femeilor si inegalitatile care se intersecteaza. Indicele mareste vizibilitatea domeniilor in care sunt necesare imbunatatiri si, in cele din urma, sprijina factorii de decizie sa elaboreze masuri mai eficiente pentru egalitatea de gen.Indicele prezinta, de asemenea, realitatile diverse cu care se confrunta diferite grupuri de femei si barbati si analizeaza modul in care genul se intersecteaza cu factori precum handicapul, varsta, nivelul de educatie, tara natala si tipul de familie, creand parcursuri diferite in vietile oamenilor. Pentru prima data, indicele evidentiaza situatia persoanelor LGBTQI+ si a femeilor musulmane si de etnie roma in domeniile in care sunt disponibile statistici.