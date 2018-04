Romania in 2018: Hotii au furat bancile, masa si cosurile de gunoi dintr-o parcare de pe un drum national

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, o parcare intreaga a fost furata in cursul zilei de miercuri. Astfel, din spatiul de refugiu aflat pe DN 76, intre localitatile Brad si Grosi, au disparut bancile, masa, cosurile de gunoi si alte elemente din fier forjat."S-a furat... parcarea! Echipa SDN (Sectia de Drumuri Nationale - n.red.) Deva aflata pe DN 76 a sesizat ca din parcarea de la km 42+150, intre Brad si Grosi, jud. Hunedoara, au disparut elementele din fier forjat montate in spatiul de refugiu. Parcarea a fost amenajata in cadrul proiectului de reabilitare a DN 76.Au fost furate bancile, masa, cosurile de gunoi, precum si alte elemente din fier forjat. Asemenea furturi au fost reclamate catre Politie si in trecut, SDN Deva constituindu-se parte civila", a aratat DRDP Timisoara, joi, pe Facebook.Potrivit reprezentantilor institutiei,dintr-o parcare aflata la patru kilometri de cea jefuita in aceasta saptamana. Hotii nu au fost depistati de politisti.