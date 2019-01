Romania in cinci zile de vacanta: Mii de situatii de urgenta, zeci de vitezomani prinsi pe sosele, unul cu peste 200 km/h

68 de soferi au condus cu viteza excesiva, 14 au depasit 200 de kilometri la ora

Astfel, in perioada mentionata, pompierii au participat la peste 1.100 de interventii destinate protectiei si sigurantei cetatenilor, informeaza IGSU. Numarul interventiilor a fost totusi in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut.In aceste cinci zile,. De asemenea, echipajele operative au desfasurat 19 misiuni de descarcerare, 133 pentru deblocare/salvare, precum si 359 interventii in sprijinul comunitatilor.In domeniul prevenirii situatiilor de urgenta, in toata aceasta perioada,la structuri de primire turistica, restaurante, cluburi, baruri, discoteci, precum si in spatii comerciale cu aflux mare de persoane, pentru depistarea si inlaturarea starilor de pericol si a potentialelor cauze de incendiu.In aceeasi perioada, aproape 70 de soferi care circulau cu viteza pe autostrazi si 6 care au baut au fost depistati de politisti in cele cinci zile de vacanta.Astfel, potrivit IGPR, in perioada 27 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019, politistii au depistat 68 de soferi care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu mai mult de 50 de kilometri la ora, iar in 14 cazuri soferii au fost depistati circuland cu viteze de peste 200 de kilometri la ora. Acestia au fost sanctionati contraventional cuCea mai mare viteza a fost inregistrata la data de 30 decembrie 2018, cand politistii au depistat un cetatean strain, care conducea pe Autostrada A3 Turda-Bors cu viteza de 226 de kilometri la ora. Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.900 lei si i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.De asemenea, politistii au depistat 6 soferi care conduceau sub influenta bauturilor alcoolice, pe numele lor fiind intocmite dosare penale sau aplicate sanctiuni contraventionale.cand politistii au depistat, un barbat, de 31 ani, din Mangalia, care conducea, pe autostrada A2 Bucuresti -Constanta. Pe numele lui a fost intocmit dosar penal.