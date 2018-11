Romania in selective aduceri aminte

Ziare.

M-am uitat, deci, spre trecutul nostru - din unghiul culturii politice, dar si al culturii literare - si raspund aici ca, pentru mine, Romania e tara in care:... in timpul comunismului, bancurile cu Bula tineau loc de opozitie fata de regim;... ministrul Mihai Kogalniceanu a fost demis din guvern pentru semnarea conventiei cu Rusia, care ne-a ingaduit castigarea independentei;... Sadoveanu e mai cunoscut decat Urmuz, iar Adrian Paunescu e considerat poet;... mii de politicieni democrati, inclusiv unii implicati in Marea Unire, au fost aruncati in inchisorile comuniste de la Aiud, Pitesti, Rm. Sarat sau Jilava;... s-au adoptat sapte Constitutii in 152 de ani;... P.P. Carp se adresa Regelui cu formula: "dati-mi puterea si va dau Parlamentul";... a avut loc un Holocaust, caruia i-au cazut victime evrei si tigani;... o zicala ne invata ca daca "ai carte, ai parte", iar o alta - ca "prea multa carte strica";... toate scrutinele tinute in vremuri de libertate au fost contestate invocandu-se frauda sau turismul electoral;... Cioran, Ionescu si Eliade au fost interzisi zeci de ani ca "reactionari" sau "transfugi";... perioada interbelica este vazuta ca o "epoca de aur", desi rata analfabetismului era aproape 50%;... Caragiale si-a incercat norocul ca proprietar de berarie, iar Arghezi - ca bijutier;... numele unui dictator a fost scris - dupa ce a fost rasturnat de la putere - cu litera mica;... deputatii si senatorii alesi in vremea dictaturii lui Carol al II-lea au purtat uniforma;... Stefan Zeletin e stiut ca autor al Burgheziei romane, nu al pamfletului intitulat Tara magarilor;... atunci cand votul a fost obligatoriu, participarea a scazut fata de perioada in care nu fusese asa;... unul din cinci cetateni nu citeste absolut nimic, iar din 1991 incoace s-au acordat 67.000 de doctorate, dupa ce din 1900 pana la caderea comunismului fusesera acordate doar 1.500;... functionarii statului i-au jurat credinta lui Filip de Flandra, a doua zi dupa ce Cuza a fost dat jos de la putere, dar printul belgian a refuzat sa preia puterea;... in 1975, 1980 si 1985 au fost organizate alegeri in care doi sau trei membri ai partidului unic (PCR) candidau pentru un loc in Marea Adunare Nationala;... ultimul nostru Rege a fost silit sa abdice, apoi impiedicat sa revina acasa decenii la rand, iar spre sfarsitul vietii - idolatrizat;... natiunea e mai pretuita decat libertatea.