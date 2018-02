Romania pierde 350 de locuitori pe zi. Pana in 2050 vom mai fi doar 16 milioane. Efectele vor fi dramatice

Saracia, coruptia si grija zilei de maine scad natalitatea

In 2050, Romania va mai avea doar 16 milioane de locuitori

Inainte sa dam legi, trebuie sa aflam ce vrem

Ziare.

com

Datele Institutului National de Statistica (INS) arata clar ca, pe an ce trece, ramanem din ce in ce mai putini in Romania. In 2017, spre exemplu, in tara noastra s-au inregistrat cu 69.279 mai multe decese decat nasteri. In 2016, in acelasi mod, Romania pierduse alti 54.316 locuitori. Si la fel se intamplase si in 2015. De fapt, statistica arata ca acest an este al 29-lea consecutiv in care populatia Romaniei scade, din diverse motive, spune profesorul Vasile Ghetau, directorul Centrului de Cercetari Demografice "Vladimir Trebici" al Academiei Romane."La inceputul anului 1990, locuiau in Romania 23,2 milioane de oameni. Acum mai sunt 19,5 milioane. Scaderea este, deci, de 3,7 milioane de locuitori. E ingrozitor de mare!", apreciaza profesorul Vasile Ghetau.Doua sunt motivele majore care au stat la baza declinului demografic din perioada post-decembrista."Dintre cei 3,7 milioane, 2,6 milioane de locuitori au emigrat si s-au stabilit in strainatate. Restul de peste un milion de locuitori reprezinta scaderea naturala, care si ea este incredibil de mare", a declarat profesorul Vasile Ghetau.Nivelul scazut de trai, coruptia si grija zilei de maine sunt motivele care au impins milioane de romani sa emigreze, in cautarea unui trai mai bun. Aceleasi motive ii determina pe tinerii ramasi acasa sa aduca pe lume mai putini copii, in comparatie cu parintii si bunicii lor. Natalitatea a inceput sa scada din 1992, iar la acest moment, statistic, o mama din Romania are 1,4 copii, in conditiile in care ar fi nevoie de cel putin doi pentru ca populatia tarii sa nu scada."E firesc, nu? Doi parinti ar trebui sa lase in locul lor, in societate, doi copii astfel incat populatia sa nu scada. Sigur ca ar fi bine sa ajungem la acest nivel, dar nu se va putea. Sunt voci autorizate in domeniu care au demonstrat ca e imposibil. Daca insa am ajunge macar la o medie de 1,8 copii, n-ar mai scadea populatia cu 70.000 de oameni pe an, ci cu doar 20.000. Ar fi un progres", sustine Vasile Ghetau.Din 2030, cand se vor pensiona decreteii (copii nascuti in perioada 1966-1990, cat a fost in vigoare decretul dat de Nicolae Ceausescu care obliga fiecare familie sa aiba 4 copii) economia din Romania - deja afectata de lipsa fortei de munca - va suferi o serie de socuri.In plus, daca natalitatea va continua sa bata pasul pe loc, pana in anul 2050, in tara vor mai ramane doar 16 milioane de locuitori. E o prognoza sustinuta atat de statisticienii din tara noastra, cat si de cei de la ONU."Inchipuiti-va doar cum ar fi. Acum, statistic, pentru fiecare 100 de romani activi, avem alti 25 cu varste de peste 65 de ani, preponderent inactivi. In 2050, la fiecare 100 de romani activi vor fi 52 de inactivi. Iar daca mai punem la socoteala faptul ca din cei 100 de locuitori activi nu lucreaza toti, ne putem da seama ce presiune economica extraordinara vor suporta romanii care muncesc", apreciaza Vasile Ghetau.Declinul demografic este mentionat ca vulnerabilitate a Romaniei in Strategia de Aparare a Tarii pentru perioada 2015-2019. Acelasi document prevede "adoptarea unor masuri coerente care sa vizeze diminuarea gradului de deteriorare a situatiei demografice."Din pacate, prea putine astfel de "masuri coerente" s-au adoptat in perioada post-decembrista. Singura care a produs cresterea notabila a natalitatii (in mediul urban, cel putin) a fost Ordonanta de Urgenta 158/2015 care a introdus concediul post-natal de doi ani si a stabilit majorarea indemnizatiei pentru cresterea copilului. O simpla lege n-ar mai fi, insa, suficienta astazi pentru a rezolva problema. Deja avem nevoie de o intreaga strategie."Daca ne uitam la cele 160.000 de femei care beneficiaza acum de indemnizatie de crestere a copilului, vom vedea ca cele mai multe au situatii financiare modeste. Cum stimulam, insa, natalitatea in randul cuplurilor care castiga peste 4.000 lei pe luna? Ar trebui, mai intai, sa vedem ce vor tinerii nostri. La acest moment, nici macar asta nu se cunoaste.Poate ca ei nu mai vor indemnizatii majorate. Poate vor credite mai accesibile pentru case. Poate vor acces mai usor la crese, gradinite si scoli pentru copii. Sau poate vor sa plateasca impozite in functie de numarul de copii pe care ii au si de varstele lor. Poate ca diferentele culturale ii fac sa vada altfel viata.Sa le prezentam variante aplicate in alte state europene si sa facem sondaje pe esantione relevante.Oricum, politicienii sunt mai interesati sa faca investitii sigure pe cicluri electorale. Una este sa tragi o teava si alta sa investesti in cresterea natalitatii.", apreciaza profesorul Vasile Ghetau.Citeste si: