Romania ramane fara tineri: 1 din 5 romani intre 25 - 39 de ani a plecat din tara

"Emigratia de lunga durata este masurata ca diferenta intre populatia cu domiciliul si cea cu resedinta in Romania.. Numarul lor a crescut constant, indeosebi dupa 2007.Daca la nivel national fenomenul reprezinta 'numai' 12% din populatie, la grupele de varsta 25 - 39 de ani (perioada cea mai activa, atat din punctul de vedere al fortei de munca, cat si al fertilitatii) incidenta este dubla: unul din cinci cetateni de aceasta varsta este plecat din tara pentru mai mult de un an", conform Monitorului Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania.Conform datelor furnizate de Monitorul Social, ponderea persoanelor plecata din tara, pe regiuni, in 2017, a fost urmatoarea: 17,7% - Regiunea Nord-Est, 14,4% - Regiunea Sud-Est, 11,4% - Regiunea Centru, 10,9% - Regiunea Vest, 10% - Regiunea Sud-Vest Oltenia, 9,4% - Regiunea Nord-Vest, 8,9% - Regiunea Bucuresti-Ilfov, 7,4% - Regiunea Sud-Muntenia.In ce priveste ponderea persoanelor plecate din tara, pe medii rezidentiale, din mediul urban au plecat 15,9% dintre romani, iar din mediul rural 6,1%.Infograficul despre populatia plecata din Romania poate fi consultat pe www.monitorulsocial.ro