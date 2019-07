Romania si Republica de la Caracal

De ce ne traumatizeaza?

Ne trebuie urgent o punte intre noi si noi. Si ne mai trebuie informatii credibile. Fiindca nu stim inca unde e trupul Alexandrei. Inca nu stim daca e neinsufletit. Nu stim decat punctual de ce a durat 19 ore inainte sa fie confruntat faptasul.Nu stim de ce intervalul de doua-trei minute promis Alexandrei si vocii ei sufocate de frica s-au prefacut intr-un sir de ore dupa alte interminabile ore, inainte sa se ceara ajutorul Directiei de Operatii Speciale a Politiei.Apelata tardiv, DOS a ajuns abia seara sa restranga la 100 de metri aria localizarii unei fete violate, schingiuite si pe punctul de a fi ucise, care strigase de trei ori la rand dupa ajutor in dimineata precedenta. Fara sa primeasca acest ajutor.Stim partial de ce nu l-a primit. Pentru ca regimul a refuzat o modernizare fireasca, intre altele a tehnicii de localizare la indemana serviciului de urgenta, desi fusese ceruta imperativ de UE; pentru ca la 112 si in mare parte din Politia Romana, decerebrata dupa chipul si asemanarea monstrului antimeritocratic care este guvernarea PSD, nu prea mai exista specialisti; pentru ca in Republica de la Caracal nu exista o unitate care sa deceleze rapid cazuri de-o gravitate speciala si de anvergura nationala sau europeana; pentru ca aceasta republica n-are o unitate functionala pentru copii furati, in ciuda mecanismului "Alerta Rapire Copil", anuntat cu mult tam-tam acum opt ani.In fine, nu exista o unitate capabila sa preia profesionist indrumarea psiho-sociala a victimelor si ingrijirea lor si a familiilor lor. Si cate si mai cate nu exista. De ce? Pentru ca pe o societate patriarhala, inapoiata si moralmente debusolata, ignorata, in buna masura, de UE si de comunitatea savantilor si lasata de izbeliste de o presa vanduta, de elite culturale intimidate ori rau orientate, precum si de o Biserica in fond absenta, situata departe de valorile pe care le clameaza, s-a grefat o putere corupta.E o putere pe cat de egoista si ticaloasa, pe atat de antireformista, care a declansat un roll-back al restructurarilor modernizatoare introduse in virtutea aderarii tarii la UE si NATO.E o putere uselisto-pesedista a nepotismului, a nesimtirii si indolentei, cuplate cu voracitatea si cu dezumanizarea. Una promovand in functii cheie exclusiv antivalori, spre a-si proteja analfabetismul, ineptia si interesele.Politizand institutiile incredintate lor, stalpii acestei puteri au sfarsit prin a le extirpa substanta si a le remodela astfel incat sa protejeze cleptocratia. Cand astfel de dregatori se prabusesc si, date fiindu-le neghiobia, lacomia si politica de personal, li se intampla des sa se impiedice, motiv pentru care tara a schimbat in ultimii ani ai erei pesediste peste 70 de ministri, se darama aproape instantaneu si profund anemiatele lor institutii. Aceasta e Republica de la Caracal.Fiindca am trait in ea fara sa stim de ea. Impreuna cu tragedia personala a Alexandrei si a familiei ei socheaza ca abia martiriul unor adolescente ne-a silit sa nu mai intoarcem capul, ci sa privim monstrul republicii esuate drept in ochi. Si sa-l confruntam in carne si oase: in carne taiata si in oase maruntite, amestecate cu sangele victimelor si cu lacrimile siroind ale compatriotilor lor care nu si-au pierdut si ultimul rest de omenie.E realitatea naufragiului unui stat al lumii libere care se vrea democratic, modern, uman si eficient. E realitatea prabusirii Romaniei. E realitatea ruinarii unei natiuni. E realitatea dezmembrarii institutionale a unui stat european, membru al Uniunii Europene si al NATO.Din acest punct de vedere, caderea libera a tarii nu e doar treaba mea, ca ziarist. Ci a Europei, a aliatilor si a romanilor in genere. Care, in reactie la contraperformantele autoritatilor nationale, de la politisti la STS si de la procurori la premierul Dancila, si-au pierdut total sau partial sentimentul securitatii si al increderii in oficialitati, in institutiile statului roman si in presa care a grabit esecul sau.Motiv pentru care, perplecsi, dupa ce au fost indelung mintiti, oamenii sunt insetati de informatii precise, directe, rapide, netrunchiate si neinterpretate propagandistic, o data cu livrarea lor. Informatii pe care, tinand cont de degringolada elitei, de increngatura mafiota, mediatico-politico-economica si de mefienta fata de institutii, cetatenii au tot dreptul sa si le procure si sa si le transmita fara sa fie culpabilizati ca prezumtivi "voaioristi", de hipermoralisti care se iau in serios excesiv.La antipodul narcisismului, multi din romanii din Republica de la Caracal, ca si milioanele de compatrioti siliti de edificarea ei prin comunism si postcomunism sa emigreze, intuiesc ori stiu esentialul. Si anume ca, in fata dimensiunilor dezastrului, nu se mai pot admite jumatati de masura.Le e clar ca nu prea mai ajuta nici bla-bla-ul bine articulat, dar tardiv al unui presedinte prea sovaitor , care ar fi putut sa priceapa ce-a descoperit dupa Caracal cu multi ani inainte de Caracal, si cu atat mai putin incercarile ordinare de politizare a tragediei de catre premier Cat timp nu demisioneaza, oficialii nu-s in stare sa furnizeze calm, sperante noi si o incredere elementara. Romanii simt ca nici demisia ministrului de Interne si inlocuirea lui cu inca un sfertodoct nu mai ajuta cu adevarat.In ce ma priveste, sunt convins ca aplanarea acestei crize de amploare extraordinara va solicita mai mult decat retragerea intregului guvern Dancila. Va trebui mai mult decat un "reset" obtinut prin plecarea sau alungarea regimului pesedisto-aldeist.Retransformarea Republicii de la Caracal intr-o Romanie europeana, demna si umana, deci moderna, eficienta si democratica, implica munca grea a constructiei de punti intre variile segmente ale natiunii. Presupune educatie, organizare si actiuni civice, institutionale si politice mici si mijlocii, laolalta cu o singura mare solutie.Inca o revolutie.