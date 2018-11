Romania unita de Maniu, chefuita de Dragnea si PSDisti

Florin Andrei este economist, doctor in Finante si auditor financiar, cadru didactic asociat al Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si burse de valori din cadrul ASE Bucuresti. Lucreaza de peste 5 ani in mediul academic si de peste 11 ani in mediul financiar-bancar. Se descrie ca un profesor "altfel", care pune accent in ceea mai mare masura pe partea practica a notiunilor studiate, ii provoaca pe studenti sa fie mai informati si sa isi dezvolte un limbaj economic dar si sa se implice activ in comunitate.

Statul roman a inceput sa se contureze odata cu Mica Unire a lui Cuza, apoi a inceput sa prinda vlaga odata cu instaurarea Monarhiei, independenta, declaratia ca regat si participarea in razboaiele balcanice, ulterior alaturarea in Primul Razboi Mondial.Toate aceste realizari au fost facute de oameni. Oameni, care aflati la conducerea statului roman, au putut sa vada dincolo de ceea ce insemna binele propriu, au avut viziune, fler si au maximizat conjunctura istorica. Daca ne uitam in istorie vom vedea ca noi, romanii, nu am fost cei mai inzestrati din punct de vedere economic sau militar, insa am completat de multe ori prin tactica si pozitionare.Revenind la Marea Unire, aceasta venea pe fondul unui regat al Romaniei secat de puteri, de resurse, cu foarte multe pierderi in razboi. Totusi, oamenii politici de atunci au simtit ca cele trei provincii istorice se pot uni pe fondul destramarii Austro-Ungariei si a Imperiului Rus. Oameni politici ca Maniu, Bratienii, Goldis, Inculet, Halippa sau Flondor au pus interesele colective peste cele personale si au realizat Unirea, Marea Unire.A urmat o perioada de prosperitate, de dezvoltare economica, sociala, academica, dar totul avea sa se sfarseaca prea repede, mult prea repede, la inceputul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ulterior, Romania a fost lasata in urma. In urma democratiei, in urma libertatii, in urma vestului si sub jugul greu al comunismului. Nu ma intelegeti gresit, Romania s-a dezvoltat, insa costurile au fost foarte mari (inclusiv despagubiri catre Rusia), ca si teroarea securitatii si a inchisorilor comuniste.Vremurile si societatea in ansamblu se schimba in permanenta, iar o clasa politica ce nu tine pasul, nu are tactul necesar sau buna credinta, nu va contribui cu nimic la dezvoltare, ci doar va guverna din inertie. Dupa al Doilea Razboi Mondial, societatea s-a schimbat fundamental, jugul de fier rusesc s-a pus pe Romania. Iuliu Maniu, care pentru unii dintre bucuresteni inseamna doar numele unui bulevard supra-aglomerat, a sfarsit in una din inchisorile comuniste. Nu va inchipuiti ca actualii conducatori l-ar fi tratat pe Maniu la adevarata valoare, probabil ar fi fost acuzat de faptul ca este sorosist, face parte din statul paralel sau poate are prea multe case.La fel si acum, societatea se schimba, lumea se schimba, insa Romania nu evolueaza, pare ca sta pe loc, impotmolita in chestiuni arhaice si dominata de o rea credinta si interese personale (meschine, ilegale chiar) ale celor care guverneaza. Cum am ajuns aici? Poate ni s-a terminat norocul, poate nu mai avem tact, poate prin dezinteres. Da, prin dezinteres si neimplicare. Amintiti-va de fotografia Marii Uniri din cartea de istorie. Acei oameni si-au dorit schimbarea, si-au dorit sa fim impreuna, sa ne dezvoltam cu totii. Ce ne dorim noi azi? In esenta, aceleasi lucruri, nevoile de baza nu se schimba. Pare totusi ca societatea e mai impartita ca oricand, ca propriile interese ale persoanei domina in general fata de binele colectiv.Suntem la Centenar. Ce inseamna acest lucru pentru romani? Pentru unii un prilej de a prinde niste contracte cu statul, pentru altii o sarbatoare care aduce niste manifestatii (posibil grandioase), pentru altii un moment simbolic.Centenar. De unde am plecat in 1918 si unde am ajuns? Mai mult decat atat, unde puteam sa ajungem? Mult mai departe si mai bine. Cum? Cu oameni de buna credinta. Suntem in situatia ridicola ca Centenarul sa fie "cinstit" de persoane condamnate penal, care dezbina si arunca ura, care acuza si ne indeparteaza de valorile democratice.Marea Unire facuta de regele Ferdinand, de regina Maria, de Bratieni, de Maniu a ajuns sa fie acum cinstita (la propriu, la un chef) de Dragnea, de Dancila, de Valcov de Oprisan si de altii ca ei. Ei ne reprezinta? Ei sunt descendentii politici ai celor care au facut Unirea?Romania a fost facuta de oameni care au ales sa nu stea deoparte! Va invit sa nu stam nici noi de (o) parte!