Romanii au ajuns sa se teama mai degraba de criza politica decat de boala. Incredere mai multa in UE si presa - sondaj IRES

Criza politica, o frica de zi cu zi. A devansat chiar si boala

Aderarea la UE si comunismul, scoruri aproape egale, ca reusite ale secolului

Ce a fost in 2017

Ziare.

com

O radiografie deloc optimista a felului in care romanii au resimtit anul 2017: intr-o proportie covarsitoare, ei cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita (75%), iar responsabilul principal este considerat a fi Guvernul - 47% dintre respondenti indica astfel institutia Executivului, potrivit ultimelor date IRES. Sintetic,, in vreme ce pentru 24%, cresterea preturilor a creat angoase mai puternice. De boala s-au temut 15% dintre romani, iar grija ca si-ar putea pierde locurile de munca s-a situat abia pe locul patru (13%).Prin comparatie, in 2016, criza politica ocupa locul 4 in topul fricilor resimtite la nivel cotidian, dupa temerea privind locul de munca, teama de boala si cea de razboi.Desi discursul Guvernului s-a axat mult pe cuvinte cheie ca salarii, pensii, indemnizatii de crestere a copilului, pentru romani, temele anului 2017 au fost mai degraba legate de Justitie, potrivit ultimei cercetari publicate de IRES.Astfel,, pe locul doi fiind protestele fata de OUG 13 (28%).Asa se face ca 75% dintre respondenti spun ca lucrurile merg astazi intr-o directie proasta, cu o usoara crestere in randul femeilor - 78%, fata de 71%, barbatii.Un procent de, cele mai mari nemultumiri fiind la grupa de varsta 51 - 65 de ani.Cota de optimism s-a redus astfel drastic, pentru ca la finalul lui 2016, 40% dintre romani credeau ca vor trai mai bine si doar 28% erau neincrezatori in viitor.Intrebati cine e responsabil pentru cum au mers lucrurile in 2017, cei mai multi dintre romani, 47%, au aratat cu degetul inspre Guvern. In topul responsabililor sunt si Parlamentul si presedintele, cu 23%, respectiv 22% din scoruri.Iesirea de sub comunism este considerata cea mai mare reusita a ultimilor 100 de ani (20%), dar si cel mai mare esec al secolului de existenta statala (10%).Marea Unire din 1918 e considerata cea mai mare reusita de 15% dintre respondenti, in vreme ce pentru aderarea la UE ca reusita s-au pronuntat 8%, cu un procent peste cei care aleg comunismul ca marele succes al Romaniei in ultimul secol.In ceea ce priveste, Uniunea Europeana e pe primul loc, cu 51%, 49% au incredere in primar, in vreme ce pentru mass-media au optat 43% dintre respondenti.Un procent de 39% au avut incredere in presedinte, in premier 20%, iar cota de incredere a Parlamentului s-a situat la 15%.Banca Nationala a Romaniei se situeaza in zona de 30% cota de incredere, un sfert de populatie avand incredere in organizatiile neguvernamentale (ONG).Cel mai putin de incredere au fost evaluate partidele politice, cu o cota de 10 procente.Volumul esantionului a fost de 1.627 de persoane, peste 18 de ani, iar eroarea maxima este de +/- 2,5%. Cercetarea a fost realizata intre 6 si 8 decembrie 2017.In primul rand, au fost doua guverne, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, iar anul 2018 a inceput cu un alt prim-ministru social-democrat, Viorica Dancila.Instabilitatea politica, insa, a fost depasita ca importanta perceputa de romani de incercarile Puterii de a modifica mai multe legi din justitie, in fata carora oamenii au reactionat prin proteste masive.Economic, in 2017 s-a decis transferarea contributiilor sociale si de sanatate de la angajator la angajat, fapt care a bulversat sectorul privat.