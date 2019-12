Romanii cu boli incurabile sunt trimisi acasa, sa astepte sfarsitul. Statul nu-i ajuta, dar iata cum ii poti ajuta chiar tu

Ziare.

com

Un studiu realizat pentru Banca Mondiala, cu sprijinul expertilor locali si internationali din domeniul paliatiei, arata cacare ofera asistenta medicala, sprijin social si consiliere psiho-emotionala pentru pacienti si familiile lor., formate din medici, asistenti si terapeuti: ambele ale Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei, care au grija gratuit de pacientii cu boli incurabile si de familiile lor acasa, acolo unde vor majoritatea sa isi petreaca timpul ramas. Nevoia este, insa, uriasa.Acelasi document pentru Banca Mondiala arata ca in Bucuresti ar trebui sa existe 47 de echipe mobile de home care, astfel incat toti pacientii care sufera de o boala incurabila sa beneficieze la timp de paliatie.Echipele HOSPICE fac anual, doar in Bucuresti, peste 5.000 de vizite la domiciliul pacientilor. Pentru a reusi sa ajunga la un numar cat mai mare de pacienti care au nevoie de sprijin, HOSPICE Casa Sperantei a lansat campania #motivesadonezi, cea mai importanta campanie de strangere de fonduri din an."Anul trecut, din cauza instabilitatii financiare si a modificarilor fiscale si legislative, HOSPICE Casa Sperantei a trecut prin cel mai greu moment din istoria de aproape 30 de ani a fundatiei: ne-am vazut nevoiti sa suspendam serviciile de ingrijire la domiciliu, oferite gratuit, in jumatate de Bucuresti. Acest lucru a inseamnat ca in sectoarele 4,5 si 6 din Capitala nu a functionat, pentru cateva luni, niciun serviciu de ingrijire la domiciliu.Este cumplit de greu sa nu ai resurse sa ajuti un pacient caruia deja i s-a spus ca nu se mai poate face nimic si sa ajungi sa"alegi" pe cine ajuti pe criterii teritoriale, si nu de boala. Datorita generozitatii celor care ne sustin, am reusit sa redeschidem aceste servicii, dar putem sa mentinem aceste servicii doar cu sprijinul comunitatii.Facem un apel catre companii sa ne sustina si sa dea banilor pe care oricum ii platesc catre stat o destinatie concreta: ingrijire paliativa gratuita, la domiciliu, pentru pacientii care trec prin cel mai greu moment al vietii lor", a declaratReprezentantii companiilor sunt incurajati sa utilizeze pana la sfarsitul acestui an facilitatea fiscala care permite directionarea pana la 20% a impozitului pe profit/venit datorat statului sau 0,75% din cifra de afaceri catre fundatia HOSPICE Casa Sperantei, pentru ca echipele noastre de home care sa poata sa ingrijeasca la domiciliu cat mai multi pacienti.Procedura nu presupune costuri suplimentare pentru companii, conform legislatiei in vigoare. Detalii pe https://www.hospice.ro/20hospice/