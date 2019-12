Romanii din diaspora adopta un sofer de TIR de sarbatori

un sofer care e blocat in parcare, de Sarbatori. Sau daca nu il adopta, macar sa mearga sa il salute. Noi speram ca au fost cat mai multi care au mers acasa si au petrecut sarbatorile impreuna. Noi, de 3-4 ani, am promovat pe grupurile pe care le-am creat aceasta idee: daca este un coleg pe care il prinde Craciunul sau Revelionul intr-o anumita zona, sa fie luat acasa de familiile de romani din zona respectiva, ca sa nu fie singur. Vrem sa le explicam oamenilor ce inseamna sa muncesti de sarbatori. Este foarte trist si frustrant. Unii accepta, altii nu accepta sa mearga acasa. Dar conteaza ca vine cineva macar sa te salute, sa iti aduca bucate romanesti, sa nu stai singur", povesteste Adriana Muresan.



Femeia spune ca, dincolo de aceste lucruri, ce ii doare cel mai tare pe soferi este faptul ca oamenii nu sunt constienti de eforturile pe care acestia le fac si, cu atat mai putin, nu le apreciaza munca. Adriana Muresan sustine ca oamenii au o imagine deformata asupra tiristilor si ca toata lumea stie doar ca "TIR-urile incurca traficul":



"Ce doare cel mai tare este ca oamenii nu sunt constienti de eforturile pe care le fac soferii de TIR. Fiecare lucru pe care il folosesti in fiecare zi, dar fiecare lucru, a fost transportat cu un camion la un moment dat, fie ca materia prima, fie ca produsul finit. Oamenii sunt desensibilizati. Oamenii au o imagine deformata asupra soferilor de TIR. In primul rand pentru ca . Dar oamenii nu stiu presiunea la care suntem supusi, este infernal. Ni se spune . Totul se calculeaza la minut, orice intarziere trebuie recuperata. Tocmai de aceea au loc si depasirile neregulamentare, pentru ca acele 2-3 minute il ajuta sa recupereze timpul pierdut sau sa ajunga la ora stabilita, ca sa nu plateasca penalizari. E o concurenta acerba pe piata, nu mai e loc de scazut preturile asa ca acum castiga cel care ajunge cel mai repede", a mai povestit Adriana Muresan.



Daca itinerarul stabileste ca Anul Nou, Pastele sau Craciunul trebuie petrecut intr-o parcare , o masa intinsa intre trei camioane, alaturi de colegi de breasla, poate face ziua mai usoara si putin mai distractiva. Daca, in schimb, parcarea este goala, soferilor de TIR nu le ramane decat sa se roage ca sarbatorile sa treaca foarte repede.Adriana Muresan are 52 de ani si, de la 36, isi urmeaza visul pe 16 roti in Spania: conduce TIR-ul dupa ce companiile din Romania au alungat-o, discriminand-o ca este femeie si nu are rezistenta unui barbat. Nu numai ca a avut rezistenta necesara, dar a facut si cariera intr-un domeniu ostil si solitar.Apoi, printre picaturi, a demarat campanii de solidaritate prin care a reusit sa mobilizeze diaspora romaneasca si sa-si ajute colegii soferi sa nu fie singuri de sarbatori. Inainte de asta, in zilele alegerilor, soferita a mobilizat romanii din strainatate, pe grupurile de Facebook pe care le coordoneaza, astfel incat cei care voiau sa voteze dar nu puteau ajunge la urne erau luati cu masinile de alti romani care aveau aceasta posibilitate.In urma cu mai bine de 16 ani, Adriana Muresan a batut la toate usile companiilor de transport din Romania. Le cerea sa ii permita sa conduca TIR-uri, dupa ce se plictisise de autocare. Sefii companiilor o masurau din priviri si o trimiteau la cratita: "Esti femeie, tu nu poti sa-ti faci nevoile ca un barbat, pe roata TIR-ului", isi aminteste Adriana Muresan ca a auzit cam de fiecare data cand cerea explicatii pentru refuzurile pe care le primea.Nu avea o situatie financiara proasta, dar nici nu suporta mentalitatea si discriminarile la care era supusa. Avea 36 de ani cand a stabilit, impreuna cu familia, ca nu isi va putea urma visul niciodata in Romania si a decis sa plece. A ales Spania. Au trecut 16 ani de-atunci.Si-a trait visul aproape doua decenii alaturi de familie in Monzon, o localitate mica si cocheta din provincia spaniola Huesca. Insa, in urma cu cativa ani, drumurile lungi si noptile petrecute departe de familie, in cabina camionului, au inceput sa-si lase amprenta asupra ei.Adriana Muresan a cunoscut din plin singuratatea si tristetea soferului care traieste ziua de nastere sau aniversarile celor dragi, Paste Craciun sau Revelion in "2 metri cubi de metal", cum obisnuieste sa spuna: "Este foarte trist si dureros. De multe ori, din cauza firmei la care lucrezi nu poti sa alegi locul unde sa te opresti. Ar fi simplu sa mergi pana in cel mai apropiat oras. In realitate, insa, poti sa faci sarbatorile intr-un poligon industrial sau o parcare, unde poti gasi sau nu alti colegi. Traim intr-o lume foarte controlata, de cand a evoluat foarte mult tehnologia, traseele sunt foarte bine calculate, la milimetru si trebuie sa respecti timpii de odihna si traseu. Nu te poti opri dupa bunul plac".Adriana Muresan a povestit ca sarbatorile sunt mai triste pentru soferi decat pentru alte categorii de profesii in care, de asemenea, oamenii nu isi petrec seara de Craciun, de Paste sau de Revelion alaturi de familie, cum ar fi, spre exemplu, medicii sau pompierii: "Sarbatorile sunt si mai triste pentru soferi, spre deosebire de medici sau pompieri, spre exemplu. Medicii, pompierii sunt intr-un colectiv de serviciu, totusi, si lipsesc doar in seara respectiva, apoi se intorc acasa, prind a doua zi sau Ajunul. E diferit la ei, sunt obisnuiti intr-un colectiv. Noi suntem singuri, nu avem un colectiv cu noi de sarbatori. Soferii de pe frigorifice nu au voie nici macar sa opreasca in parcare in ziua de Craciun, ei trebuie sa circule in continuu".Femeia isi aminteste de un 1 Mai pe care l-a petrecut intr-o parcare si care a fost distractiv doar datorita faptului ca isi intalnise si alti colegi, alaturi de care a gatit ad-hoc bucate specifice sarbatorii: "Daca mai gasesti colegi, scoti butelia si poti sa faci chiar si sarmale. Se aduna trei, patru, zece colegi. Eu am prins un 1 Mai cu niste colegi, fantastic. Am intins o masa intre 3 camioane, fiecare scoate ce are, se mananca la comun. Daca nu, stai singur in cabina, nu iti trebuie nimic, nici sa mananci, nici sa faci nimic. Doar vorbesti cu familia cat poti si te rogi sa treaca cat mai repede", a povestit soferita.Pentru un surplus financiar, unii soferi se ofera sa lucreze de Craciun sau de Sarbatori. "Soferii care transporta alimente n-au insa optiunea asta, pentru ca oamenii mananca zilnic", spune Adriana Muresan. "Sunt si soferi care muncesc voluntar de sarbatori pentru ca primesc niste prime, bani in plus. Dar nici ei nu sunt fericiti. Ei o fac pentru bani. Apoi, mai e categoria celor care transporta alimente, iar ei nu pot face voluntariat, acolo sunt obligati. Cand lucrezi pe alimente, stii sigur ca nu ai sarbatori pentru ca oamenii mananca in fiecare zi", adauga aceasta.Adriana Muresan stie prea bine cum este sa iti petreci sarbatorile departe de familie, dupa ce in noaptea de Paste si-a spus simbolic "Hristos a Inviat!" in gand, singura, in cabina.Tocmai pentru ca stie cat de greu trec zilele de sarbatoare atunci cand soferii romani sunt prizonierii soselelor din Europa, in urma cu patru ani, Adriana Muresan a deschis un grup de Facebook (astazi, " Voluntari in Europa ") pentru a veni in ajutorul acestora.Fiecare familie de romani din tarile Europei care era de acord sa dea o mana de ajutor in proiectul Adrianei Muresan trebuia sa primeasca in sanul ei unul, doi sau trei soferi care se aflau in parcari din apropiere pentru a petrece impreuna seara de Craciun, de Paste sau de Revelion.Femeia nu a renuntat nici anul acesta la campania sa si a mobilizat, din nou, familiile de romani din Diaspora impreuna cu care au vizitat soferii care se aflau in proximitatea locuintelor fiecaruia si carora le-au dus bucate traditionale. Soferii care au acceptat, au fost "adoptati" de familii pe perioada sarbatorilor:"Am mobilizat voluntarii din toata Europa sa