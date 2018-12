Romanii platesc prea scump luxul de a fi saracii Europei

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Despre ce era vorba? Un asa-numit(strain bineinteles, dintre "baietii destepti" de atunci) platea, pentru RENEL (regia de electricitate a tarii), un import de gaze din Rusia, la un "pret" mult mai mare decat pretul pietei; in contul acestor gaze,-ul primea de la RENEL energie electrica la un pret mult mai mic decat pretul pietei, energie pe care o "vindea" catre Sidex Galati, Alro Slatina sau oricare alta fabrica, evident la un pret mult mai mare decat pretul pietei; la finalul ciclului de productie,-ul primea, in schimb otel, aluminiu, PVC, ciment etc. Si-uite asa, fara sa scoata niciun dolar din buzunar, doar gajand la banca contractele de la fabricile romanesti,castiga 2-3 dolari la fiecare dolar imprumutat. Evident ca toate fabricile romanesti s-au ingropat in datorii si-ii s-au imbogatit.Acesta a fost, insa, aparat de catre proprii angajati si a ramas pana astazi, cel mai longeviv director al unei mari companii romanesti, singura fara datorii sau alte poveri financiare.Exemplul lui Dobra de la Slatina a ramas, din nefericire, izolat in tara, astfel incat in anul 1999, anul de glorie al acestui sistem primitiv, am gasit la Sidex Galati cea mai ticaloasa situatie de acest gen: firma germana Ferrostaal, reprezentata pe pamant mioritic de catre un urias de 150 de kilograme, Otto Borman, importa 1,5 miliarde mc gaze din Rusia pentru Sidex (la un pret dublu fata de pretul cu care Romgaz ar fi trebuit sa vanda gaze la Galati) si primea, in schimb, otel la un pret mult mai mic decat pretul pietei. Evident ca Borman "omenea" toata directorimea care conta pe atunci, in vreme ce cancelarul Gerhard Fritz Kurt Schroder (viitor angajat al Gazprom) ne punea la coltul Europei de corupti ce eram.: electricitatea la noi este cea mai scumpa din Europa, raportata la veniturile gospodariilor, romanii sunt siliti sa suporte cele mai mari intreruperi de energie de pe continent, doua treimi din familiile noastre nu au acces la gaze naturale, cel mai profitabil producator de energie (Hidroelectrica) a stat ani buni in insolventa, iar Bruxelles-ul ne tot indeamna la reforma ...Cum naiba se face ca tot aplicandtoate manualele de reforma, de la Banca Mondiala la UE, la noi totul merge prost? Nicio alta tara din UE nu si-a spart companiile energetice in asa de multe cioburi, niciuna nu si-a cedat pe nimic rezervele de hidrocarburi cu atata usurinta, niciuna nu si-a maltrat proprii cetateni cu preturi atat de monstruoase la energie si, cu toate astea, niciuna nu are atat de multe probleme in energetica!O stire aparuta saptamana trecuta ar fi trebuit sa ne cutremure pe toti:; cu peste 14% ni s-au crescut preturile la electricitate. Asta in vreme ce polonezilor si grecilor le-au scazut cam cu 4%, iar germanilor le-au scazut cu 3%! In ceea ce priveste pretul final al energie electrice, romanul plateste electricitatea consumata acasa cu 12,4 Eurocenti/kwh, mai mult decat plateste bulgarul (9,7 Eurocenti/kwh), lituanianul (11,1 Eurocenti/kwh), ungurul (11,3 Eurocenti/kwh) sau croatul (12,2 Eurocenti/kwh) . In ceea ce priveste pretul pe care firmele il platesc pentru electricitatea, acesta este mai mare la noi (7,6 Eurocenti/kwh) decat in Finlanda (6,5 Eurocenti/kwh), Olanda (6,9 Eurocenti/kwh), Bulgaria, Croatia, Slovenia, Cehia (7,4 Eurocenti/kwh) sau chiar Franta (7,5 Eurocenti/kwh) .Asta in conditiile in care: o familie de la noi avea, in medie, 2.742 euro la dispozitie in 2017, in vreme ce o familie din mult mai putin performanta Bulgarie avea 3.588 euro in acelasi an. Sa mai spunem ca o familie medie din Ungaria avea la dispozitie 4.993 euro (dublu fata de noi) sau una din Polonia avea 5.960 euro (mai mult decat dublu fata de noi) iar o familie din Cehia avea 8.282 euro la dispozitie (de trei ori cat una din Romania)! () Sa mai spunem si ca cei mai saraci dintre saracii Europei sunt romani?Asa ne invata insusi Friedrich Ebert Stiftung, de altfel ().: se pare ca suntem pe ultimul loc la calitatea serviciului de distributie a electricitatii; potrivit ultimului raport realizat de Consiliul European al Reglementatorilor din Energie (CEER), Romania a terminat anul 2016 cu 290 de minute de intreruperi neplanificate, adica cu. Inaintea noastra este Polonia, cu numai 180 de minute de intrerupere/an. Ungaria a terminat anul 2016 cu 75 de minute de intreruperi neplanificate, iar Slovenia cu 1,7 minute intreruperi neplanificate in 2016, acesta fiind recordul la nivel european ().: din totalul liniilor electrice aeriene, 83,6% au anul punerii in functiune intre perioada 1960 - 1979, 14,1% intre anii 1980 si 1999, si doar 2,3% dupa anul 2000; din puterea totala instalata in transformatoare, 21% a fost pusa in functiune intre anii 1960 si 1979, 22% intre anii 1980 si 1999, si doar 57% dupa anul 2000, iar o treime din totalul intreruptoarelor si jumatate din totalul transformatoarelor au duratele de functionare peste duratele normale ().: Romania are a treia cea mai mare rezerva de gaze naturale din Uniunea Europeana, a treia cea mai mare rezerva de titei din Uniune, al patrulea cel mai mare potential hidroenergetic si a cincea cea mai mare rezerva de carbune din Uniune.: au hotarat, de exemplu, sa lase in pamant, neexploatate, rezerve de huila care ne-ar fi ajuns peste 100 de ani, sub pretextul ca e greu sa le extragem si mai bine renuntam. Acum, se pare ca au renuntat sa extraga chiar si lignitul, care zace nefolosit la suprafata, asteptand excavatoarele sa il incarce. Astazi, stocurile de lignit, in prag de iarna sunt cam de 75 000 tone, cam cat consumul celor trei grupuri de la centrala din Rovinari pe trei zile.Sa mai spunem ca exploatarea de lignit de la Rosia este cea mai mare exploatare de suprafata din Europa, dar i s-a redus productia cu o treime din 2012 incoace? Sa ne intelegem bine:De altfel, la Rovinari a uitat toata lumea de faptul ca un grup din patru este oprit, nefiind modernizat, iar la Turceni din sase grupuri mai sunt functionale doar patru.Desi este dureros, sa amintim si cum s-a facut marea reforma enrgetica din anii 1998-1999: s-au separat producatorii de transport si distributia si apoi, a doua zi, au aparut niste baieti destepti care cumparau energie ieftina de la Hidorelectrica si o videau scump la metrou, altii la CFR si altii chiar la distribuitorii de electricitate. Oare reforma interzicea si aritmetica? Oare cum sa pui la concurenta electricitatea produsa prin arderea unui carbune care trebuie scos din pamant cu electricitatea produsa prin caderea naturala a apei? Oare de ce nicio alta tara europeana nu si-a mai spart companiile energetice?Evident ca vom importa de la unguri, de la cehi si de la te miri cine, tari care nu au nici gaze, nici carbune, dar care au centrale si mai si construiesc unele noi!