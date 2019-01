Romanii si impietrirea inimii

Unde a disparut empatia?

Curajul unor eroi

Empatia nu priveste doar situatia romanilor

Ziare.

com

In baza unei legi criminale, recedivisti eliberati prematur violeaza fete si batrani de 80 de ani si omoara tineri la nimereala . Si, totusi, victimele nu suscita suficienta empatie spre a isca o revolta in stare sa forteze demiterea demnitarilor vinovati.Iar CCR in loc sa ajute justitia tinde sa compromita impartirea dreptatii. Fiindca denunta cooperari moral, politic si juridic perfect legitime si utile, chiar necesare, intre magistrati si serviciile secrete . Ceea ce risca sa puna statul roman sub stare de asediu in fata asaltului terorist si al crimei, organizate sau nu.In mod normal, atat si ar fi trebuit sa fie de ajuns ca milioane de romani, sufocati de mila victimelor actuale si potentiale din randul propriilor compatrioti, sa iasa in strada si sa protesteze masiv. Sa se revolte. Si sa impuna schimbarea a ceea ce este de schimbat, spre a-si salva nu atat abstractul stat de drept si tot atat de abstracta democratie, cat viitoarele victime potentiale.De ce n-o fac? S-a spus ca din descurajare, plictis, resemnare, de lehamite politica, letargie, pasivitate si fatalism. Pentru ca au vazut ca protestele sutelor de oameni iesiti in strada, in 2017 si 2018, n-au avut alt efect decat amplificarea represiunii prin amenzi, prin bastonadele jandarmilor si gazarea protestatarilor.Dar prea putini se intreaba daca, dincolo de fatalismul milenar, se mai ascund si alte sentimente, din categoria celor inavuabile? Prea putini scruteaza cu atentie resorturile interioare ale pasivitatii si indiferentei, care par sa-i tina pe multi departe de proteste altminteri firesti.E la mijloc oare, in afara de rusinea de a fi condusi de analfabeti si hoti, si o stranie lipsa de empatie a romanilor fata de victimele totusi romanesti ale dregatorilor romani corupti? Fata de guvernanti nu doar incompetenti, ci sangerosi, de vreme ce nu s-au repezit sa schimbe legea criminala 167 din 2017, pe care regimul Dragnea si majoritatea sa parlamentara, PSD-ist-ALDE-ist-UDMR-ista, a adoptat-o, in totala nepasare fata de interesele poporului guvernat de cleptocrati?Empatia e un cuvant care a facut o cariera extraordinara.Ca si iudaismul, religia crestina se intemeiaza pe empatica porunca din Levitic care ne cere sa ne "iubim aproapele ca pe noi insine". Pe germani vocabula i-a exaltat si innebunit, in 2015, cand ii asteptau pe migrantii musulmani in gari cu flori si ursi de plus Eu insumi mi-am intitulat un articol din luna august a acelui an "Empatie si barbatie", celebrand pe americanii si pe britanicul care, "intr-un tren de mare viteza european, aflat pe ruta Amsterdam-Paris, au infruntat gloantele unui tanar terorist islamist inarmat pana in dinti, salvand nenumarati pasageri".Celebram atunci curajul lor fizic. Si faptul ca "tocmai ei au sarit, spontan, sa-si riste viata pentru toti ceilalti, (ceea ce) spune mult despre vitalitatea etosului anglo-saxon. Fapta lor de vitejie, contrastand puternic cu nepasarea si frica paralizanta a celorlalti pasageri, ne transmite un mesaj plin de miez nu doar despre acesti oameni, ci si despre calitatea societatilor din care provin.Cand presedintele Frantei le-a atarnat de piept Legiunea de Onoare, am zarit o clipa nu doar fizionomiile unor eroi, ci chipul adevarat al unor democratii vibrante, in care nu si-au pierdut inca dreptul de cetate nici individualismul si nici altruismul, nici libertatea si initiativa, dar nici responsabilitatea personala si curajul civic".Mai spuneam, atunci, ca "deficienta cea mai grava a societatilor europene (bazate pe etosul profetilor") tine de pasivitatea lor. Ea decurge nu atat din abuz de reflexivitate ori abandon axiologic, cat din exces de etatism si pacifism, expresie a neincrederii in individ si in natiuni, ca si din prea plinul traumei iscate de participarea ori complicitatea la nazism.Corolarul inactiunii maladive si al celorlalte dezechilibre impiedica apararea eficienta de terorism (islamist) si reprezinta sursa unei grave saraciri emotionale. Una ce le-a rapit multor europeni, nu doar din vest, ci si din est, si empatia si vitejia. Regaseam, tot atunci, acest etos profetic in disidentii regimului comunist si in martirii lui.De pilda in Iuliu Maniu. Si citam "Formula salvatoare" a lui Cioran, care "nu este resemnarea. Daca nu gandesti si nu actionezi in niciun fel - chiar si in slujba raului - viata nu iti mai apartine".Prea frecvent e nu doar contraproductiva, ci falsa. I se ignora de regula aspectele negative, descrise recent de epistemologul german Fritz Breithaupt. Care-i denunta parelnica varianta nemteasca, din 2015, cand gonflata mila de refugiati a doamnei Merkel si a multora din compatrioti era mai degraba o masca la moda, exagerat promovata, escamotand identificarea cu activistii ajutandu-i pe migranti, decat compasiune autentica, iscata de nevoiasi. Nu omenie era ea. Ci dorinta plasarii personale si colective de partea buna a istoriei.Inflationara jeluire a lipsei de empatie e suspecta intr-o cultura a autoculpabilizarii pentru vini imaginare, promovand, in fapt, impietrirea inimii si asumarea de culpe reale fata de un aproape nu iubit, ci detestat.Dar absenta empatiei nu e mai putin grava. Ii afecteaza pe romani mai mult decat pe altii?Retelele de socializare sunt pline de expresii ale mefientei romanesti in capacitatea compatriotilor de a se redresa politic. Sau economic. Efectul lor imi pare devastator. Accelereaza ea disolutia colectivitatii care se uraste pe sine? Care "se pisa pe el de vot"? Careia nu-i pasa de punerea in libertate a ucigasilor?Revine expertilor sa ne explice de ce un numar neobisnuit de mare de romani pe care nu ii chinuie saracia prefera sa-si paraseasca tara decat sa se angajeze in ameliorarea catastrofalei situatii politice din patrie.